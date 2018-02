Cum le învață Angelina Jolie pe fiicele ei să îi ajute pe cei din jur

În onoarea Zilei Internaționale a Femeilor, actrița, devenită regizoare, discută cu politicianul John Kerry despre starea națiunii și problemele din întreaga lume. „Sunt o persoană naționalistă, după cum bine știi. Pentru mine acest lucru se completează perfect cu faptul că sunt mândră de America și tot ce înseamnă ea. De exemplu, eu sunt singura persoană din casa mea care a fost născută in America”, spune Angelina Jolie, care are 6 copii cu fostul său soț Brad Pitt. „Tocmai faptul că suntem o țara formată din oameni atât de diferiți îmi permite să am o astfel de familie. Fiicele mele au aceste libertăți tocmai pentru că trăiesc în America. Și facem tot ce putem să ne luptăm pentru drepturile altor persoane, mai ales ale altor femei.”

Actrița în vârstă de 42 de ani, vorbește deseori cu Zahara Jolie-Pitt, în vârstă de 13 ani , Shiloh Jolie-Pitt, în vârstă de 11 ani si Vivienne Jolie-Pitt, în vârstă de 9 ani, despre activism, în speranța că le va inspira să îi urmeze pașii.

„Le spun fiicelor mele următoarele, ‘Ceea ce ne diferențiază de ceilalti este ceea ce suntem dispuși să facem pentru alții. Oricine își poate pune o rochie și să se machieze. Mintea ta te va diferenția de ceilalți. Află cine ești, ce gândești și în ce crezi. Și luptă pentru alții pentru a avea aceleași libertați’” spune actrița. “O viața în serviciul celorlați merită să fie trăită.”

Când era tânără, frumoasa Angelina era apolitică. Însă curioasă fiind de problemele privind drepturile omului a început să se întâlnească cu refugiați și supraviețuitori din întreaga lume, „deoarece am vrut să învăț”, a mărturisit actrița.

„De asemenea, aveam această idee romantică că mă voi încălța cu cizmele mele și mă voi ocupa de activități umanitare. Dar la un moment dat realizezi că nu este suficient. Trebuie să găsești sursa problemei. Și acest aspect deseori te face să revii la politică și legislație. De exemplu, mă tot întâlneam cu refugiați și supraviețuitori care au fost victimele violului —viol folosit ca o armă. Însă nu existau convingeri clare și asta m-a făcut să încep să lucrez cu guverne și cei responsabili de crearea legilor „, a explicat Jolie.„Dacă stăm să ne gândim bine încă mai considerăm violenta împotrivă femeilor o crimă mai putin importantă.”

Jolie, care este trimisul special al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, spune că în unele țări, „violenta sexuală este mai mult o discuție taboo, ca și cum este un lucru de care toată lumea așteaptă că liderii lor să se ocupe”. În ciuda eforturilor NATO mai este foarte mult de muncă pentru a rezolva această problemă.

Fiecare dintre noi poate face diferență. „Trebuie doar să îți dai seama ce poți face pentru a schimba lucrurile, să găsești oamenii politici cu care poti lucra și să ii faci să-și țină promisiunile”, a mărturisit actrița.

„Felul în care văd eu lucrurile este următorul și dacă ești o persoană căreia nu îi păsă de problemele internaționale tot te vor afecta, faptul că faci un pas înapoi este periculos.”

Text: Andreea Pacioras

Foto: Instagram

