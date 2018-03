Cum a cucerit-o medicul Constantin Stan pe Andreea Berecleanu

Se pare că medicul Constantin Stan, știind de pasiunea Andreei pentru bijuteriile din argint masiv, a decis să îi facă acesteia o surpriză.

După ce vedeta TV a admirat într-un magazin de antichități din Lisabona un inel, medicul i l-a dăruit, cu atât mai mult cu cât inelul a fost realizat de una dintre creatoarele preferate de bijuterii ale Andreei.

“Întâmplarea a făcut să îl găsesc într-un magazin de antichități, într-o escală pe care am făcut-o forțați fiind de un context în Portugalia. Și atunci am avut câteva ore de petrecut în Lisabona și am intrat într-un magazin de antichități, eu fiind atrasă de magazinele de antichități. Era acest inel Rosa Maria care m-a chemat, pur și simplu și cred că este inelul pe care îl iubesc cel mai mult. Îl port cel mai des!”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Berecleanu.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK