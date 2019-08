Cum a consolat-o Bianca Andreescu pe Serena Williams după ce aceasta s-a retras din finala Rogers Cup 2019

Bianca Andreescu este noua campioană de la Rogers Cup 2019, însă jucătoarea în vârstă de 19 ani nu s-a putut bucura pe deplin de acest moment.

Serena Williams a decis să se retragă din finala Rogers Cup 2019 din cauza durerilor de spate, potrivit Associated Press. Astfel, titlul i-a revenit Biancăi Andreescu, care a suprins pe toată lumea prin gestul său.

Înainte ca Serena să se retragă oficial, aceasta s-a așezat pe bancă și a izbucnit în plâns. Bianca a mers la aceasta și a îmbrățișat-o, spunându-i că i-a urmărit întreaga carieră și este incredibilă. Serena i-a explicat acesteia ce dureri are, iar Bianca părea că știe exact despre ce este vorba. „Este groaznic. Pe spate, nu? Știu totul despre tine”, a spus aceasta.

I watched you your whole career. Youre a f–king beast.'

Serena Williams had to retire from the Rogers Cup with an injury, and her opponent Bianca Andreescu came over to comfort her. Respect 🙏

(via @Sportsnet) pic.twitter.com/GX9NDMaNrk

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 11, 2019