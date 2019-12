Cum au sărbătorit vedetele de Moș Nicolae, alături de copiii lor

Vedetele din România și-au surprins copiii oferindu-le cadourile mult așteptate de la Moș Nicolae. Și cum aceste momente nu puteau fi ratate, vedetele au împărtășit pe conturile lor de socializare aceste clipe petrecute alături de cei mici.

Andreea Bălan a făcut un vlog special alături de soțul ei, George Burcea, dar și de cei doi copii al lor, Ella și Clara, făcând bradul.„Acum urmează momentul cel mai important. Dacă anul trecut a fost făcut de Ella, anul acesta este făcut de Clara”, a spus Andreea Bălan, făcând referire la faptul că steaua din vârful bradului a fost pusă de Clara de data asta.

În același timp, Andreea Bălan a scris și un mesaj către urmăritorii ei cu ocazia acestei zile. „Neața dragilor, ce v-a adus Moș Nicolae? Ați fost cuminți? Laa mulți ani celor care își serbează azi ziua numelui. Să fiți sănătoși, voioși și la pungă groși.”

Dana Rogoz a postat pe contul său de Instagram o imagine de acum un an, alături de fiul ei, Vlad. Ea a povestit cum se simte anul acesta cu ocazia sărbătorilor de iarnă. „E o fotografie de anul trecut, ca să vă spun că am ascultat colinde în mașină prima oară pe anul acesta și am simțit o fericire pură. Sigur se produc niște conexiuni cu emoția sărbătorilor din copilărie când le asculți. Eh și acum vreau să cumpăr brad”, a spus Dana Rogoz.

