Cum au reacționat fanii lui Adele după ce au aflat că ea și Skepta ar forma un cuplu

În urmă cu două săptămâni, Adele semna actele de divorțul de soțul său, Simon Konecki. De atunci, ea s-a întâlnit de mai multe ori cu rapperul britanic Skepta. Conform U.K.’s Mirror, Adele și Skepta au fost alături unul de celălalt în momentele grele și s-au susținut reciproc. „Ei au o prietenie apropiată și au cu adevărat o conexiune specială. Ei petrec tot mai mult timp împreună,” a declarat o sursă apropiată.

Însă, Adele și Skepta sunt prieteni de mai mult timp, mai precis, din anul 2016. Atunci, el a vorbit pentru prima dată despre prietenia pe care o are cu Adele. „Adele îmi scrie tot timpul și mă ține la curent. Ea vorbește cu mine despre cum decurg lucrurile.”

Acum că au apărut zvonurile conform cărora Adele și Skepta ar forma un cuplu, fanii au început să reacționeze pe rețelele de socializare. „Atunci când Adele a spus: „nu contează, o să găsesc pe cineva ca tine,” nu am avut nicio idee că ea se referă la Skepta. Dacă Adele și Skepta sunt împreună, să ne așteptăm la Adepta sau Skedele?”

Skepta should do and break Adele’s heart so she’ll release another album for us asap 😭

Are we going to applaud Skepta when he breaks Adele’s heart and she drops a powerful breakup song that everyone loves?

— AbdulWariz (@theolabode) 1 octombrie 2019