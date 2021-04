Cum au ajuns Ducii de Sussex să-și unească forțele cu Joe și Jill Biden

Criticii din Marea Britanie ai lui Meghan Markle avertizează de mai mult timp că ducesa de Sussex ar putea fi interesată să intre în politică în țara ei natală. Un anunț făcut de ea și de Harry săptămâna asta nu confirmă această bănuială, dar arată că, într-adevăr, Meghan face mișcări demne de un lider.

Astfel, Meghan Markle și Prințul Harry vor apărea împreună cu președintele Joe Biden și cu prima doamnă Jill Biden la un concert live de promovare a vaccinării la nivel mondial, găzduit de Selena Gomez și organizat de Global Citizen.

Vax Live: The Concert to Reunite the World va fi transmis în direct, din Los Angeles, pe 8 mai. Conform descrierii de pe site-ul Global Citizen, Vax Live „sărbătorește speranța pe care vaccinurile COVID-19 le-o oferă familiilor și comunităților din întreaga lume” și „solicită liderilor mondiali să-și intensifice eforturile pentru a se asigura că vaccinurile sunt accesibile pentru toți, astfel încât să putem pune capăt pandemiei pentru toată lumea, peste tot.”

Scopul principal al evenimentului este strângerea de donații pentru inițiativa globală COVAX, care luptă să se asigure că vaccinurile ajung și în țările cu venituri mici și medii.

Printre invitații de seamă se vor număra și Chrissy Teigen, Ben Affleck și Sean Penn, iar pe scenă vor urca Jennifer Lopez, J Balvin, H.E.R. și mulți alții.

Legat de acest nou angajament al lor, Ducii de Sussex au declarat: „În ultimul an, lumea noastră a experimentat durere, pierdere și luptă – împreună. Acum trebuie să ne revenim și să ne vindecăm – împreună. Nu putem lăsa pe nimeni în urmă. Toți vom beneficia, vom fi cu toții mai în siguranță, atunci când toată lumea, peste tot, are acces egal la vaccin.

Trebuie să urmărim o distribuție echitabilă a vaccinurilor și, prin aceasta, să restabilim credința în umanitatea noastră comună. Misiunea nu ar putea fi mai critică sau mai importantă.”

