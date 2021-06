Cum arată și cu ce se ocupă Miruna, fiica lui Sorin Bontea

De Sorin Bontea a auzit toată lumea prin prisma emisiunilor de cooking în care a fost jurat de-a lungul timpului, precum și în urma participării la Asia Express, alături de Răzvan Fodor, competiție pe care cei doi au câștigat-o.

Sorin Bontea și-a păstrat viața personală departe de lumina reflectoarelor. Și fiica lui, Miruna, este discretă și rezervată cu aparițiile publice.

Miruna are aproape 19 ani și împarte pasiunea pentru gătit cu tatăl ei. Cu toate astea, ea vrea să urmeze o altă carieră, dorindu-și să profeseze în psihologie. după cum a declarat și ea în 2018, atunci când a apărut în emisiunea „Chefi la cuțite” de la Antena 1, ocazie cu care a și gătit. „Îmi plăcea să gătesc, am moștenit acest talent de la tata. El m-a învățat să fac lava cake. Cu el am gătit de mai multe ori. Deși e mai greu să gătești un desert decât un fel principal, îmi place. Vreau să fiu psiholog când o să mă fac mare, nu m-am gândit să mă fac bucătar”, povestea Miruna Bontea la vremea respectivă.

Și Sorin Bontea a vorbit într-un interviu pentru Viva! despre fiica lui, Miruna, mărturisind că este pasionată de gătit, dar se îndreaptă către o altă carieră. „Mirunei îi place să gătească, își face singură tot felul de preparate, dar e departe de a fi interesată de o carieră în bucătărie.”

Sorin Bontea a făcut mărturisiri și despre educația celor doi copii, Miruna și Iulian, pe care îi are alături de soția lui. „Ca părinte, mi se pare important să înțelegi că fiica sau fiul tău are propria lui viață și să respecți asta. Încercarea de a-ți ține copilul mereu lângă tine cred că este o formă de egoism. I-am încurajat pe amândoi să facă ceea ce le place și ce le aduce satisfacție. Ăsta este, din punctul meu de vedere, cel mai bun sfat”, a adăugat Sorin Bontea pentru Viva!.

