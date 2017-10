Cum arata o nunta de 1,7 milioane de dolari in Miami

Rapperul Gucci Mane si Keyshia Ka’oir, model si antreprenor de fitness, s-au casatorit dupa aproape 8 ani de cand formeaza o relatie. Acestia s-au logodit anul trecut, in luna noiembrie, in timpul unui meci de basket. Asa cum probabil te asteptai, inelul este unul foarte valoros, avand un diamant de 25 de carate. Cat costa un astfel de inel de logodna? Intre 3-5 milioane de dolari. Intregul eveniment a costat 1,7 milioane de dolari, doar invitatiile costand 50,000 de dolari.

Call my reception A Gangster Party A post shared by Gucci Mane (@laflare1017) on Oct 18, 2017 at 2:15pm PDT

Ceremonia a fost transmisa live in cadrul noului lor reality-show, „The Mane Event”. „Chiar avem o relatie de iubire, sincera. Nu este nimic pentru media, nu este nimic fabricat”, declara in februarie pentru The Fader, Keyshia. Aceasta a ramas alaturi de rapper, desi acesta a fost a trebuit sa stea o perioada in inchisoare si apoi in arest la domiciliu.

Vezi galeria pentru poze de la ceremonie.

Foto: Instagram