Cum arată fiica lui Laurențiu Duță. Lorena a împlinit 14 ani, iar artistul a publicat o fotografie rară cu ea

Fiica lui Laurențiu Duță a împlinit recent 14 ani. Cu această ocazie, compozitorul și solistul trupei 3 Sud Est a împărtășit cu urmăritorii lui de pe Instagram o imagine inedită cu Lorena.

„La mulți ani, Lorena! Te iubește, tati!”, a scris Laurențiu Duță pe Instagram, alături de o fotografie cu fiica lui.

De asemenea, nu este pentru prima dată când cântărețul publică imagini cu Lorena, fiica lui, cu toate că este discret când vine vorba de viața de familie și cea personală.

Laurențiu Duță și soția lui, Ianula, s-au cunoscut în 1994 și s-au căsătorit în 2006. Cei doi o au împreună pe Lorena. În luna iulie, cântărețul și partenera lui au împlinit 15 ani de căsnicie. „La mulți ani, nouă! 15 ani de căsătorie!”, a fost mesajul transmis atunci de Laurențiu Duță.

Laurențiu Duță a făcut declarații inedite pentru Playtech.ro despre pasiunile fiicei sale, dezvăluind dacă Lorena dorește să îi calce pe urme în ceea ce privește o carieră în domeniul muzical. „Vremurile în care era atrasă de Elena Gheorghe şi al ei „Ecou” au trecut de ceva vreme. Lorena a ajuns la un alt capitol al vieţii sale şi asta nu poate decât să mă bucure. I s-au schimbat şi gusturile muzicale. Acum apreciază rock-ul şi trupe mai puţin comerciale. În urmă cu vreo doi ani, am dat o fugă până la Londra, ca să urmărim împreună un musical american, „Hamilton”, cu o poveste şi o linie melodică specială, care au fost destul de tare pe placul ei, lucru care m-a şi surprins.”

Laurențiu Duță a povestit că Lorena are o voce foarte bună, însă până acum a sesizat că fiica lui nu este atrasă de muzică, ci mai degrabă își dorește să urmeze o altă carieră. „Acum, la vârsta asta, nu am auzit-o zicând ceva despre muzică. Mai degrabă se visează avocat sau activist. (…) Chiar dacă nu e atrasă în mod special de muzică, să nu credeţi însă că nu are ureche muzicală sau voce. Are şi una şi cealaltă, credeţi-mă! Numai că, deşi are o voce foarte bună, mi se pare încă timidă. Şi, ceea ce contează foarte tare, după mine, nu e atrasă atât de mult încât să depăşească anumite obstacole, inerente”, a adăugat cântărețul pentru sursa citată anterior.

