Cum arată fiica lui Kate Moss? Tânărul model a debutat pe catwalk la Paris Fashion Week

Kate Moss este unul dintre cele mai cunoscute și mai apreciate modele din lume. Iar acum, fiica sa, Lila, pare să îi calce pe urme. Tânărul model, în vârstă de 18 ani, a debutat marți la Săptămâna Modei de la Paris.

Mai mult decât atât, Lila a închis și a deschis show-ul Miu Miu, care, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, s-a ținut pe un stadion gol, fără spectatori.

Așa că, celebritățile, printre care și Suki Waterhouse și Alexa Chung, au fost nevoite să participe la prezentarea de modă online, de acasă. „@miumiu SS21 VĂ MULȚUMESC că mi-ați dat șansa să debutez la cel mai minunat show”, a scris Lila într-o postare pe contul său de Instagram.”

Deși este prima oară când fiica topmodelului Kate Moss apare într-o prezentare de modă pe catwalk, interacțiunea sa cu lumea modei nu a început aici. Încă de când avea 16 ani, tânăra a pozat pentru diverse brand-uri, Marc Jacobs desemnând-o chiar ambasadorul oficial al liniei de beauty.

„Când am întâlnit-o pe @lilamoss pentru prima dată în 2008, eram în vacanță în Ibiza și am mers pentru o vizită de o zi la Formentera, unde erau mama ei, Kate Moss, câțiva prieteni și membri ai familiei. La numai 6 ani, puternicul caracter al Lilei, determinarea și frumusețea ei erau deja evidente. Următoarea dată am întâlnit-o pe Lila în 2011 la nunta lui Kate și caracterul ei era deja mai dinamic și frumusețea ei chiar și mai izbitoare. În luna iulie am văzut-o pe Lila atunci când Kate a adus-o pe platourile unde filmam campania pentru @marcbeauty. Era un pic ireal să o am pe Kate în studio alături de Lila pentru că mi-a trezit amintiri legate de prima dată când am văzut-o pe Kate, când avea numai 18 ani, și defila pe catwalk pentru Perry Ellis colecția primăvară/vară 1993. Frumusețea, postura, răbdarea și bunătatea Lilei au făcut acest proiect să fie și mai special decât mi-aș fi putut imagina. Cu fiecare look pe care îl fotografiam, ea se comporta normal, fără efort și cu multă grație.”, declara Marc Jacobs pe contul său de Instagram în 2018.

În noiembrie 2014, Lila a avut prima apariție pe covorul roșu, alături de mama sa, cu ocazia lansării filmului Paddington. Kate Moss este extrem de mândră de fiica ei și îi încurajează pașii în această carieră, fiind de altfel și principalul client al agenției de modele Kate Moss Agency.

Kate Moss a debutat în lumea modei în 1992, când avea aceeași vârstă ca și Lila. Prima prezentare de modă a lui Kate a fost pentru Dolce & Gabbana, aceasta prezentând la momentul respectiv colecția de primăvară a brand-ului italienesc.

