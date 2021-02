Cum arată fiica actriței Paula Chirilă. Este o adolescentă foarte frumoasă și îi calcă pe urme mamei sale

Paula Chirilă este una dintre cele mai apreciate actrițe din România și de mai bine de o lună de zile este și co-prezentatoarea emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars.

Dacă publicul s-a obișnuit să o vadă constant pe Paula Chirilă în aceste două ipostaze, fanii știu că actrița este și mama unei fetițe, Carla, care a împlinit în luna decembrie 11 ani.

Adolescenta apare destul de des în imaginile postate de mama ei pe conturile de socializare, iar fanii îi laudă frumusețea, în special superba culoare a ochilor, moștenită de la mama ei.

În luna decembrie, când Carla a împlinit 11 ani, celebra ei mamă i-a transmis un mesaj emoționant prin intermediul rețelelor de socializare:

„Când am ținut-o prima dată în brațe am aflat ce înseamnă dragostea, în înțelesul ei cel mai profund și dureros deopotrivă. Am înteles mai apoi că fericirea și dorul se pot amesteca chiar și când ești aproape. Și am visat că o să se deschidă cerul. Și că îngeri cu aripi uriașe ne vor purta visele și fericirea, iar lumea va fi mai frumoasă, pentru că o vom privi de departe, din zborul nostru , de acolo unde culorile sunt mai colorate iar aerul mai parfumat.

Anii au trecut, unul după celălalt, și încă nu mă pot opri din zbor. Aripi uriașe am și ochi-mi încă îi colorează lumea . Și știu că va veni un timp când aripile-mi se vor desprinde din îmbrățișare și zborul ei va fi al Ei. Unic, frumos, puternic și drept.Pentru că o voi fi învățat să privească așa. Cu dragoste, adevăr, forță, demnitate și smerenie. Și încredere că drumul e doar al ei, desenat de ea.

Până atunci, încă mă mai bucur de zborul ăsta, împreună…

La mulți ani, fericire! Să-ți fie mereu cerul senin!”

Recent, Paula Chirilă, în vârstă de 45 de ani, s-a confruntat cu unele probleme de sănătate și a ajuns de urgență la spital, imediat după terminarea emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars.

„Urmează ca Paula să fie supusă unor investigații medicale pentru a se afla cu exactitate cauza durerilor sale”, a declarat atunci Dan Capatos. Paula Chirilă a publicat pe Instagram Story o fotografie în care se poate vedea că se află într-un spital, având și o branulă. „Distracție mare, monșer”, a scris actrița alături de acea imagine. Ea a revenit după scurt timp în platourile de filmare, fără a oferi multe detalii despre problema de sănătate pe care a avut-o.

