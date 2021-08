Cum arăta Delia la începutul carierei. Imagini inedite cu artista

Nu mai este pentru nimeni un secret că Delia este o artistă cu un real succes și care reușește să impresioneze cu fiecare apariție.

Delia și-a început cariera de la o vârstă fragedă. Artista și Nick, pe numele său real Nicolae Marin, au format timp de patru ani, între 1999 și și 2003, una dintre cele mai cunoscute și de succes trupe din România, având nenumărate piese apreciate de fani, precum „Vino la mine”, „Nu e vina mea”, „Nu pot să uit” și „Vreau să plâng.”

Deși trupa N&D s-a destrămat, Delia are acum o carieră solo de succes și e implicată în tot mai multe proiecte muzicale și de televiziune, cum ar fi emisiunile X Factor sau iUmor de la Antena 1. Recent, Delia și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare cu o serie de imagini cu ea de la începutul carierei și cu această ocazie nu putem să nu ne amintim de perioada când făcea furori în trupa N&D.

Delia activează de mulți ani în industria muzicală. Ba mai mult decât atât, artista a absolvit Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” iar ulterior a urmat Conservatorul. Delia a declarat că în trecut publicul era mai entuziasmat și era și ea surprinsă de felul în care acesta reacționa. „Publicul era mult mai entuziasmat. La primele concerte eram foarte surprinsă că vine atâta lume, mai ales că eram o trupă la început. Mă miram că lumea reacționa bine, dar credeam că totul e o joacă”, a declarat Delia cu privire la perioada în care începuse să cânte alături de Nick, citată de a1.ro.

În plus, și-a pus amprenta asupra ei faptul că a urmat un liceu de muzică. „Atunci gândeam mult mai complicat muzica. Eram în școală și eram formată altfel. Am văzut apoi că în muzică totul se mișcă cu alte viteze și ce place oamenilor e cu totul și cu totul altceva. Să sune simplu, catchy și să fie familiar. Aici era cheia”, a adăugat Delia, potrivit sursei menționate anterior.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro