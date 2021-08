Cum arată astăzi băiețelul adoptat de Horia Brenciu. Toma are 7 ani și este adorabil

Horia Brenciu a împărtășit cu urmăritorii lui din mediul online câteva imagini rare cu fiul lui, Toma, pe care l-a adoptat acum câțiva ani.

În fotografiile făcute publice de către artist, se poate observa că Toma este în Gara de Nord din București, iar Horia Brenciu a menționat în descriere că băiatul lui merge cu trenul pentru prima oară. „Și a sosit primul tren din viața lui Toma!”, a scris artistul pe Instagram.

Pe 7 iunie, fiul lui Horia Brenciu a împlinit 7 ani, iar artistul a publicat atunci pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, însoțit de o fotografie cu Toma de când era mai mic. „Toma Brenciu, prințul moștenitor, împlinește astăzi 7 ani. La mulți ani celui mai frumos băiat din lume!”, a scris Horia Brenciu pe Instagram.

În anul 2016, în cadrul emisiunii Uniplay, care a avut loc de Crăciun la Antena 1, Horia Brenciu anunța că a adoptat un băiețel. Dezvăluirea artistului a luat prin surprindere pe toată lumea, iar atunci a fost și momentul în care Horia Brenciu și-a prezentat fiul. „Toma este băiatul nostru. (…) Este adevărat că nu l-a purtat Alice în burtă, însă este băiatul nostru din clipa în care a venit pe lume. Este o minune de copil, este inteligent, talentat la cântat și la fotbal și extrem de iubitor. Este dragostea noastră și a tuturor celor care-l cunosc. Dumnezeu este mare și ne-a dat acest dar minunat, pe lângă celelalte trei fete. Mina și Toma sunt de nedespărțit, iar Alice stă cu ei aprope tot timpul. Sunt un om bogat și-i mulțumesc, din tot sufletul meu, lui Dumnezeu pentru comorile mele”, a spunea Horia Brenciu în decembrie 2016, atunci când și-a prezentat fiul.

De asemenea, în decembrie 209, în emisiunea „Profesioniștii” de la TVR 1, artistul a făcut mărturisiri despre cum a decurs adopția fiului său. „Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea, 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. Acum, Maria are 20 de ani, Andreea, 28 de ani. În 2012, pe 1 noiembrie a venit pe lume fetiţa noastră, Mina, care are 7 ani şi dragul nostru Toma vă salută la cei 5 ani ai lui… Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis: „Nu-l avortează, îl vrem noi!”. Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a povestit Horia Brenciu.

Horia Brenciu și producătoarea TV Alice Dumitrescu s-au cunoscut în 1995 la TVR. Cei doi s-au căsătorit în 2014, după 8 ani de relație. Au împreună o fetiță, pe nume Mina, iar Alice Dumitrescu mai are două fete, Andreea și Maria, din relații anterioare.

