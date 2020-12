Cum arată acum Rebel Wilson, după ce a slăbit 30 de kilograme

Rebel Wilson arată mai bine ca niciodată. La 40 de ani, actrița a reușit să slăbească aproximativ 30 de kilograme și își arată cu mândrie noile forme. Rebel a postat recent pe contul său de Instagram mai multe fotografii din Austria, unde se află într-un centru axat atât pe sănătate, cât și pe tratamente spa.

„Îi mulțumesc doctorului Schubert și întregii echipe de la @vivamayraltaussee, din frumoasa Austrie. O să încep 2021 într-un loc minunat, cu un corp și o minte sănătoasă… și cu un sistem imunitar mai puternic! Ador grija pe care le-o acordați pacienților voștri – sunt extrem de recunoscătoare! Acum continui procesul de slăbire și stilul de viață sănătos!”, a fost mesajul care a însoțit imaginile din Austria.

Rebel a decis să meargă în Austria pentru a primi ajutor specializat în procesul său de pierdere în greutate. În ultimele zile, actrița a postat mai multe imagini din resortul în care se află. Pe lângă analize și consulații medicale, Rebel se bucură și de activități în natură, precum hiking, mersul pe bicicletă sau yoga.

„Am împlinit 40 de ani anul acesta și cred că ăsta a fost unul dintre motive. Întotdeauna mi-am dorit să fiu mai sănătoasă, dar simțeam că nu am timp pentru asta. Făceam mulți bani mulțumită kilogramelor în plus. Dar am decis ca în 2020 – anul sănătății- să mă schimb complet. Asta înseamnă nu doar fizic, ci și mintal”, a scris Rebel pe contul său de Instagram.

Recent, Rebel a confirmat public relația cu Jacob Busch, în vârstă de 29 de ani. Se pare că acesta o susține pe actriță în procesul său slăbire, și mai mult decât atât, chiar i se alătură la diverse antrenamente fizice sau activități în natură.

„Tipul asta m-a plăcut când aveam 100 de kilograme și mă place și acum, la 75 de kilograme. Iar asta este extrem de reconfortant pentru mine pentru că înseamnă că nu m-a plăcut pentru cum arată corpul meu. M-a plăcut cu adevărat pentru ceea ce sunt”, a declarat Rebel într-un interviu pentru E!News.

Foto: profimedia

