Cum arată acum Adela Popescu, însărcinată în 30 de săptămâni

În vara acestui an, Adela Popescu va deveni mamă pentru a treia oară. Vedeta și soțul ei, Radu Vâlcan, așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume al celui de-al treilea copil.

Adela Popescu le-a mărturisit urmăritorilor săi de pe Instagram că este însărcinată în 30 de săptămâni. Vedeta le-a făcut acestora o serie de confesiuni cu privire la această perioadă și gândurile care o consumă în prezent cu privire la Alexandru și Andrei, cei doi copii pe care îi are alături de Radu Vâlcan. „Și… am intrat în 30 de săptămâni. Pe lângă „problemele” organizatorice gen pătuț, maternitate, cădiță, alte gânduri mă consumă acum. Amândoi sunt într-o perioadă în care își doresc să facă totul cu mama, și dacă în timpul zilei reușim să le mai distragem atenția, serile nu se negociază, mama trebuie să îi culce. Și tot ea să vină în camera lor atunci când o solicită pe parcursul nopții. Fie că e vorba de mers la baie, vreun coșmar sau pur și simplu reasigurarea că sunt în siguranță.

Momentan lucrurile decurg așa: după băiță eu rămân cu Alexandru în dormitor și începe „momentul nostru” pe care amândoi îl iubim. Povestim de peste zi, facem confidențe, citim și într-un final, adoarme. Din fericire tot procesul nu durează foarte mult. În tot acest timp Andrei stă cu Radu jos și se uită împreună la desene (a fost singura soluție să îl oprim să nu vină peste mine și Alexandru). După ce fratele mai mare adoarme îl preiau pe Andrei în dormitorul nostru unde povestim, ne mângâiem și într-un final adoarme și el. Îl mutăm lângă Alexandru în camera lor și dorm împreună până dimineața, desigur, cu unele seri în care se mai trezesc”, a povestit vedeta.

Adela Popescu a adăugat că aceste momente petrecute alături de cei doi băieți ai săi de dinainte să adoarmă nu vor mai fi posibile după ce va veni pe lume și al treilea copil. „Momentan ne este bine așa, momentele de dinainte de somn sunt minunate și avem nevoie de ele, însă nu pot să nu mă gândesc că după venirea pe lume a bebelușului ele nu vor mai fi posibile cel puțin nu atât de des ca acum. Deci cu asta ne ocupăm acum: introducerea tatălui în schema de somn și încercarea de a-i determina să adoarmă singurei. Momentan îmi pare o utopie, dar ne vom strădui, poate avem succes. Pe măsură ce facem „pași” către desăvârșire, vă povestesc și vouă. Acum sunt în stadiul în care îmi fac curaj să renunț la ceva ce funcționează, încercând să introduc obiceiuri noi ce ne vor da lumea peste cap o vreme”, a fost mesajul transmis de Adela Popescu pe Instagram.

Adela Popescu a dezvăluit că va naște la mijlocul lunii iulie. Vedeta a mărturisit că își dorește să nască natural, fiind deja familiarizată cu beneficiile nașterii naturale de la ceilalți doi băieți. „Sper să nasc natural și a treia oară. Pe 13-16 iulie este termenul. Am descoperit beneficiile nașterii naturale. Sper să fie ok. La Alexandru am avut travaliu de 10 ore, la Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurala, am stat 5 ore în travaliu atunci. La nașterea naturală e travaliu dureros, la cezariană te doare după operație”, spunea Adela Popescu în emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV.

Foto: Arhiva Revistei ELLE