Cum a reusit Pink sa-l recucereasca pe Carey Hart

Pink si Carey Hart formeaza un cuplu de 11 ani, insa daca nu stiai deja, cei doi s-au despartit de doua ori de-a lungul anilor.

Prima despartire a avut loc in 2013, dupa doi ani de relatie si, cea de-a doua, in 2008, la doi ani dupa ce Pink si Carey Hart s-au casatorit. Prima separare a acestora a durat aproape un an, insa nimeni nu stia exact de ce s-au despartit cei doi.

Cand s-au despartit a doua oara, Pink a anuntat acest lucru pe website-ul ei, spunand atunci ca cei doi sunt in continuare foarte buni prieteni. Motivul, potrivit unei declaratii date de aceasta in 2013, a fost lipsa timpului petrecut impreuna. Acestia mergeau in turneu si se vedeau doar 5 zile in sase saptamani, iar atunci ar fi trebuit sa rezolve toate problemele pe care le aveau. Despartirea a durat 11 luni, cantareata incercand sa isi salveze casnicia intr-un mod amuzant, dar emotionant.

Pink a fost invitata de Carey sa sustina un concert in clubul lui in Las Vegas de Anul Nou, iar atunci cei doi s-au si impacat.

Citeste si:

Cadoul inedit primit de Pink de la sotul ei

„Am vrut sa il vad si aratam destul de hot… In fine, dupa proba de sunet i-am spus ca trebuie sa vina in camera mea. I-am pregatit un album foto cu toate felicitarile pe care mi le-a dat si cu toate fotografiile noastre impreuna. Am lucrat la acest album lui intregi. Pe ultima pagina a pus o poza cu mine dintr-un film foarte prost, pe care il facusem in urma cu multi ani in urma, in care avea gatul taiat si era sange peste tot. Langa aceasta am scris ‘Asta sunt eu fara tine.’ Pe pagina urmatoare era o imagine cu un copil. Am scris: ‘Restul e nescris’. Actele de divort pe care nu le-am semnat niciodata erau in spatele acelei pagini. I-am spus: ‘Restul tine de tine’.

Pink a stiut insa si cum sa ii prezinte acest album, spunandu-i lui Carey Hart toate aceste lucruri in timp ce ea purta lenjeria lui preferata.

De atunci Pink si Carey Hart au ramas impreuna, acestia avand si doi copii, o fetita Willow si un fiu, Jameson Moon.

Foto: Arhiva Revistei ELLE