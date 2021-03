Cum a reușit Amalia Năstase să slăbească 30 de kilograme

De-a lungul timpului, Amalia Năstase s-a confruntat cu fluctuații considerabile de greutate. Chiar dacă acum vedeta are o formă fizică de invidiat, în urmă cu trei ani, aceasta ajunsese la o greutate de 96 de kilograme. Invitată recent într-o emisiune TV, Amalia a dezvăluit cum a reușit să slăbească aproximativ 30 de kilograme, dar și care a fost momentul în care a decis că trebuie să își schimbe complet stilul de viață.

„La un moment dat am zis că nu se mai poate. Asta e. Am ajuns ca alea de te întâlnești cu ele pe stradă, erau bibelou, și zici Doamne, ce li s-a întâmplat. Asta e, sunt una dintre ele și nu am ce să fac. Dar după tot eu am zis: Cum, eu nu pot? Ba pot”, a povestit Amalia Năstase, într-o emisiune TV, anunță Spy News.

Pentru a ajunge la forma fizică dorită, Amalia a renunțat aproape complet la zahăr, eliminând de asemenea din dieta sa și mâncarea de tip fast food. Însă, aceasta a subliniat că, pentru a-și atinge obiectivul, a trebuit să dea dovadă de foarte multă ambiție și perseverență.

„În doi ani, am mâncat de două ori zahăr. (…) Trebuie să te gândești că sunt oameni care sunt forțați să facă asta, că altfel mor, și atunci trebuie să te gândești că tu nu ai vrea să fii acolo și că ți-a dat Dumnezeu oportunitatea să te schimbi tu, fără să te oblige cineva”, a povestit aceasta.

De asemenea, Amalia a vorbit și despre problemele de sănătate din acea perioadă, dezvăluind că din cauza surplusului de kilograme s-a confruntat adeseori cu dureri articulare.

„Pe mine mă dureau genunchii, mă dureau coatele… de la apa reținută. (…) Mâncarea asta pe care o poftești nu este totul în viața ta”, a concluzionat fosta soție a lui Ilie Nastase.

