Cum a reacționat Pavel Statan la vestea că fiica lui, Cleopatra, se căsătorește la numai 18 ani

Invitată într-o emisiune la Antena Stars, Cleopatra Stratan a făcut dezvăluiri despre cununia și nunta cu Edward Sanda, însă a povestit și cum a reacționat tatăl ei, Pavel Stratan, la știrea că ea s-a logodit deși are numai 18 ani.

„Tata a dat ok-ul mult mai devreme înainte de a fi noi împreună. Lui nu a trebuit să-i explic foarte multe chestii, a spus deodată: „să fiți fericiți, să fie într-un ceas bun'. (…) Tata este primul om căruia eu îi cer sfaturi. E un om foarte important pentru mine și așa va fi, indiferent de ce se va întâmpla în viața mea, indiferent că mă căsătoresc cu Edi, că o să am un copil mai târziu. Părinții mei vor rămâne la fel de importanți mereu”, a adăugat ea la TV.

Fiica lui Pavel Stratan a mai dezvăluit și ea și iubitul ei vor petrece împreună Sărbătorile de Paște, la ea acasă, în Chișinău. „Am venit singurică la București, dar duminică o să plecăm împreună, eu cu Edi. Îl iau la Chișinău. O să stăm cam vreo două, trei săptămâni. Prindem împreună Paștele acolo”.

În ceea ce privește nunta, Cleopatra Stratan nu a dat foarte multe detalii, precizând doar că ea și partenerul ei se gândesc să facă cununia vara aceasta, iar evenimentul să nu fie unul mare, ci foarte restrâns, având în vedere și condițiile impuse de pandemia de coronavirus.

„Ne gândim să facem marele pas în acest an (n.r. cununia) în această vară, dar nu vrem să dăm mai multe detalii. Fiind motivul pandemic, nu vrem să facem un eveniment foarte mare, ceva super restrâns. Chiar și în momentul logodnei am vrut să fim doar noi doi și pentru noi lucrurile simple sunt cele mai importante. Nici măcar asta (n.r. despre nuntă, dacă va fi mare). O să vedem”, a spus Cleopatra Stratan la Antena Stars.

„Mi-am dorit foarte mult să fie un moment intim și să fim doar noi doi”, a povestit Edward Sanda, care s-a pregătit foarte mult pentru alegerea inelului de logodnă. „Complice” și ajutor i-a fost mama lui, alături de care a umblat prin foarte multe magazine. „A fost o nebunie, am intrat, cred, în toate magazinele chiar și de câte 5-6 ori, pentru că îmi doream să găsesc acel inel perfect pentru ea. Am trăit ceva emoții și în privința dimensiunii, pentru că nu am avut cu mine un alt inel de model și nu știam exact mărimea. Dar s-a potrivit perfect!”.

