Cum a reacționat Kelly Osbourne după ce mai mulți bărbați i-au spus că e „prea grasă” pentru a avea o relație cu ea

Kelly Osbourne a fost invitată în ediția de joi a emisiunii The Talk, prezentată de mama sa, Sharon Osbourne. Cu această ocazie, vedeta a vorbit despre relația cu corpul său, despre operația de micșorare a stomacului pe care a făcut-o în urmă cu doi ani, dar și despre modul în care viața sa amoroasă s-a schimbat din acel moment.

Fiica lui Ozzy Osbourne a mărturisit că, înainte de a apela la operația de bariatrie, era adeseori refuzată de bărbați din cauza kilogramelor în plus. „E minunată, dar e prea grasă”, era unul dintre comentariile pe care aceasta le primea des. Însă, „odată cu pierderea în greutate, toți acești bărbați au venit înapoi la mine. Și atunci le-am spus „Nu, nu!”. M-am trezit într-o zi și eram în toate ziarele și pe toate site-urile. Aveam sute de mesaje. Aveam șapte mesaje în care mi se cerea să ies la o întâlnire. Am spus: „Nu, mulțumesc” tuturor. M-am răzbunat pe bărbații care au spus că sunt prea grasă.”

Decizia de a apela la o operație de micșoare a stomacului a venit după o perioadă extrem de grea din viața ei. Era dependentă de alcool, suferea de depresie și se confrunta cu un număr mare de kilograme în plus. Kelly povestește că momentul în care a decis să își schimbe viața a avut loc în 2017, când și-a sunat fratele și i-a spus că vrea să fie „o învingătoare slabă.”

„Ajunsesem într-un punct spiritual atât de jos , încât eram extrem de nefericită, îmi pierdusem orice direcție și eram distrusă în toate modurile posibile. Mă uram. Îmi aduc aminte că l-am sunat pe fratele meu pe 8 august 2017 și i-am spus: „Gata. Am nevoie de ajutor, poți să vii să mă iei? Nu vreau să mai fiu o alcoolică grasă și ratată. Vreau să fiu o învingătoare slabă.”

Kelly Osbourne a mai mărturisit și că, înainte de a face operația a fost nevoită să apeleze la ajutorul unui psiholog timp de un an. „Schimbarea mintală trebuia să vină prima. Am făcut un an de terapie inainte de a face operația. În primul rând trebuia să fiu fericită. A trebuit să îmi repar creierul, înainte de a-mi repara corpul. Am încetat să mai beau, iar ăsta a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată. Îmi doream să repar toate lucrurile care erau stricate. Nu sunt perfectă. Încă mai fac multe greșeli.”

Aceasta a mai subliniat și că transformarea s-a produs în timp, și că, în ciuda operației, a trebuit să continue să aibă grijă de corpul său. „Trebuie să mănânci sănătos, să faci sport. Trebuie să faci toate lucrurile pe care le-ai face în mod normal.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

