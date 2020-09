Cum a ajuns Ilinca Vandici prezentatoarea Bravo, ai stil?

Ilinca Vandici, prezentatoarea Bravo, ai stil, a povestit cum a ajuns să facă parte din acest proiect într-un moment dificil din viața ei profesională: „La un moment dat eram într-o nebuloasă totală, căutam, mă căutam, nu aveam proiect, nu știam exact ce-o să se-ntâmple cu viața mea, încotro o să mă duc, nu mai eram mulțumită cu ceea ce făceam, nu în televiziune, cu ceea ce făceam zi de zi.”

În acest context a apărut oportunitatea de a deveni prezentatoarea Bravo, ai stil. „Cert este că, atunci când mă așteptam cel mai puțin (și vorba asta, deși e clișeistică, e super adevărată), a venit propunerea, atenție!, la casting pentru a deveni prezentator la Bravo, ai stil. Da, probabil mulți dintre voi vă gândiți că, odată ce ai o anumită experiență în domeniu, odată ce ai acumulat deja foarte multe cunoștințe și proiecte în urmă, care se presupune că te-au construit ca fiind un bun moderator, nu mai ai de ce să mai dai casting. (…) Ei bine, nu, să știți că trec prin astfel de examene profesionale, pentru că fiecare proiect în sine este diferit și pentru că mi se pare că trebuie să găsești omul potrivit pentru proiectul potrivit.”

„Aveam emoții cum nu vă pot descrie vreodată în viață, pentru că îmi doream foarte mult acest proiect. Am dat această probă, m-am descurcat binișor, zic eu, sau bine, habar n-am, nu știu, nu sunt eu în măsură să spun asta. Sau, dacă mi s-ar permite, aș spune m-am descurcat FABULOS, fantastic.(…)”, a spus ea despre procesul prin care a trecut.

Prezentatoarea Bravo, ai stil a povestit cum înaintea sa mai dăduseră aceeași probă 10-20 de fete din showbiz-ul autohton, iar după, încă pe atâtea, motiv pentru care încrederea în sine a început să i se zdruncine. „Aoleu, dar nu sunt bună, nu o să mă ia, nu sunt bună pentru proiect, dar mie-mi place, dar eu îl vreau, dar ce-o să mă fac acum, aoleu, aoleu!”

Vedeta a povestit cum a plecat în vacanță în Turcia și s-a relaxat, împăcându-se cu gândul că nu a fost anunțată că ar fi luat castingul, deci probabil că nu a obținut jobul. Cu două zile înainte de încheierea vacanței a primit un telefon să se întoarcă rapid, pentru că în ziua următoare se filma promo pentru primul sezon, deci devenise prezentatoarea Bravo, ai stil. „Și am fost atât de fericită, țin minte și acum că eram la piscină și m-am ridicat de pe șezlong și am început să sar pe șezlong și să chiui și să urlu și să fac ca toate cele! Și toată lumea se uita la mine, nu înțelegea nimeni ce am. Dar pentru mine era o bucurie și o împlinire atât de mare!”

A căutat primul zbor către casă, într-o perioadă în care fuseseră atentate, iar după întârzierea avionului, partenerul său nu putea să o găsească la telefon și s-a îngrijorat, dar Ilinca Vandici a ajuns acasă în siguranță, și de ani de zile continuă să fie prezentatoarea Bravo, ai stil.

Foto: contul de Instagram Ilinca Vandici

