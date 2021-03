Cu ce se ocupă astăzi Miki, fosta solistă a trupei K-pital

Mihaela Marinache, cunoscută publicului larg ca Miki, a fost solistă în cadrul trupei K-pital, care cucerea topurile muzicale la sfârșitul anilor 1990 cu piese precum „Visez”, „Iubirea mea”, „Hei!” și „Nu poți să stai deoparte.”

Alături de Miki, au mai făcut parte din trupa K-pital și Vlad Gheorghiu și Alex Cernahoschi. În anul 2002, Miki a decis să se orienteze către o carieră solo, iar în același an și-a bucurat fanii cu lansarea primului ei album solo, care se numește „Miki.”

În prezent, Miki se ocupă și de o afacere care a luat naștere în pandemie și încă e la început de drum. Mai exact, ea face brățări handmade și își promovează produsele pe o pagină dedicată pe Instagram. „Acum, pe pandemie, m-am apucat să fac brățărele handmade și împletite. Sunt făcute din argint, Swarovski, ață împletită manual de mine, nu de mașinării! Le dau prietenilor și oamenilor dragi mie, nu este practic chiar o afacere deocamdată! Mă mai gândesc dacă să dezvolt treaba asta! Dar dacă își dorește cineva cu adevărat, le poate comanda de pe Instagram”, a declarat Miki pentru Click!.

Deși nu mai face parte din trupa K-pital de mulți ani și a avut și o pauză în ceea ce privește aparițiile publice, Miki nu a renunțat la cariera de cântăreață. „Nu mai sunt de mult timp la K-Pital. Aşa m-a cunoscut lumea şi chiar îmi pare foarte bine. Eu sunt Miki, aceeaşi. Mi-am schimbat culoarea părului. Acum am trupă live. Am făcut o pauză de la monden. Eu din muzică trăiesc, nu aveam cum să stau deoparte. Am fost la petreceri private, nu am mai ieşit public. Cânt şi cover-uri, şi populară, de toate. Am trupă live”, spunea Miki în urmă cu câțiva ani în emisiunea Xtra Night Show.

De 17 ani, Miki formează un cuplu alături de Răzvan Constantinescu, care îi este și impresar. În luna septembrie a anului 2019, cei doi au ajuns să se cunune religios în urma unei împrejurări în fața căreia au fost puși, fiind la vremea respectivă nași de cununie pentru prietenii lor. „El mi-a dat inelul de logodnă din primul an, de când ne-am cunoscut. Nu cred neapărat într-o bucată de hârtie semnată, dar am vrut să facem faza asta cu preotul, că zic că e bine în fața lui Dumnezeu. Relația noastră durează de atâția ani pentru că suntem sinceri unul cu celălalt, pentru că ne iubim și pentru că avem aceleași preocupări, mergem prin vacanțe, ne place să avem prieteni, iubim animăluțele”, a adăugat Miki pentru Click.

