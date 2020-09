Cu ce probleme s-a confruntat la naștere Alina Ceușan

Alina Ceușan a devenit pentru prima oară mamă. Vedeta a documentat întreaga experiență a nașterii și a povestit trăirile cu care s-a confruntat până să nască.

Alina Ceușan a născut un băiețel prin cezariană, cu toate că, în luna mai, declara într-un interviu pentru ELLE că își dorește să nască natural. Ea a mers de ieri după-amiază la spital și și-a ținut la curent urmăritorii de pe Instagram cu privire la tot ceea ce urmează să trăiască pentru prima oară. „Mi s-a făcut epidurala, lucrurile se îndreaptă într-o direcție mai bună.”

Alina a explicat și cum resimte contracțiile, spunând că este o „durere foarte intensă, ca la menstruaţie, care vine de sus în jos.”

Alina a publicat în această dimineață primele fotografii cu băiețelul ei. „O jumătate de oră de împins. Bebelușul se tot întorcea. Mihaela a ținut cu mâinile bebelușul, dar și colul uterin deschis. Asta doare foarte tare. Dar am sperat că suntem pe drumul cel bun. El se întorcea tot timpul. Ritmul cardiac tot creștea. Sunt extenuată, tremur, am vrut să fac asta pentru amândoi atât de mult. Moașele m-au încurajat, dar poziția și ritmul său cardiac nu erau acolo unde trebuie.”

Alina Ceușan a dezvăluit și la ce oră s-a născut băiețelul ei, dar și cum se simte după cezariană. „La 4:44 bebelușul Rock Tisha s-a născut prin cezariană (un alt carusel de emoții și senzații, nu a durut, dar am vomitat, ciudat că nu am simțit nimic.) Faptul că aveam deja făcută epidurala m-a ajutat foarte mult. El a plâns. S-a oprit din plâns când mi-a atins pielea. Sunt la terapie intensivă acum. Am dormit și încă îmi este foame, nu am mai mâncat de ieri de la 2 după-amiaza.”

În această dimineață, după ce a anunțat public că a născut, Alina Ceușan a revenit cu noi detalii cu privire la cum a decurs nașterea, dar și cum se simte. „O oră de împins, 12 ore de travaliu, plâns și o cezariană. În dimineața asta am plâns în urma mesajelor pe care le-am primit. Sunt destul de bine acum, mă recuperez. Nu am fost pregătită pentru cezariană, dar întotdeauna am spus că vom face ceea ce este mai bine pentru bebeluș, dar nu știam la ce să mă aștept.”

Alina Ceușan este una dintre cele mai apreciate și influente prezențe din social media din România. În luna mai, Alina a anunțat că este însărcinată prin intermediul unui video emoționant pe contul ei de Instagram, dezvăluind la acea vreme imagini inedite din timpul primelor ecografii.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro