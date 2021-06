Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat Ilinca Vandici chiar de ziua ei: „Nici tort nu am voie să mănânc!”

Zilele trecute Ilinca Vandici le-a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe Instagram că a ajuns de urgență la spital, unde medicii i-au pus câteva perfuzii.

Îndrăgita prezentatoare a emisiunii „Bravo, ai stil!” a postat atunci câteva imagini de pe patul de spital, lucru care i-a îngrijorat pe fanii ei, care i-au transmis mii de mesaje și întrebări cu privire la starea ei de sănătate.

„Sunt bine, mulțumesc foarte mult, am primit foarte multe mesaje! Am făcut o criză de stomac, de trei zile mă doare stomacul tare, tare și aseară nu am mai suportat și am fost la urgență. Abia după a doua perfuzie a început să mă mai lase durerea. Cert este că după analizele și investigațiile de aseară de la urgență nu ne-am dat seama de la ce se întâmplă treaba aceasta. Așa că urmează să mai fac niște investigații, să vedem dacă este, nu știu, o bacterie. Totul pare a fi în regulă numai că pe mine mă doare groaznic stomacul. Important este să reușesc să descopăr ce este, ca să pot să iau un tratament și să treacă”, a declarat Ilinca Vandici prin intermediul unor mesaje postate pe Instagram Stories.

Ilinca Vandici a împlinit 35 de ani însă nu s-a putut bucura din plin de acea zi specială și nici de petrecerea organizată. În urma investigațiilor făcute, vedetei i-a fost descoperită o gastrită și o bacterie periculoasă. „Prima persoana care mi-a spus La mulți ani! a fost Zian. Din păcate, am o problemă de sănătate. Am ajuns și la urgență. Am dureri mari de stomac. Am o bacterie de care o să scap, dar deocamdată mă doare stomacul îngrozitor. Azi noapte nu m-am putut ridica din pat, dar am zis azi de ziua mea să fac un efort pentru prietenii mei și să merg la petrecere. Iau antibiotic și nu mă pot distra cum aș vrea. Nici tort nu am voie să mănânc! Țin un regim strict”, a spus prezentatoarea, la Kanal D.

Totuși, ea a reușit să depășească momentele grele și a organizat o petrecere, de la care a și publicat câteva imagini pe contul ei de Instagram, dezvăluind și cum se simte la 35 de ani.

„FABULOUS 35!!! Așa simt ca va fi viața mea de acum înainte, plină de magie și presărată cu praf de stele! După o perioadă destul de grea, mă simt totuși norocoasă, binecuvântată, iubită, împlinită, înconjurată de oameni frumoși care mă prețuiesc! Tot ce îmi mai doresc, este să fiu sănătoasă și să ma pot bucura de toți și de toate! Vouă vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături, pentru că ma apreciați și iubiți necondiționat și pentru ca îmi faceți zilele mai frumoase! La mulți ani, mie!!!”, a scris Ilinca în descrierea imaginilor de la petrecerea ei.

View this post on Instagram A post shared by Ilinca Vandici (@ilinca.vandicioficial)

Citește și:

Dana Rogoz a publicat o fotografie inedită din prima ei zi de școală

Foto: Instagram