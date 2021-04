Cristina Zegan, soția actorului Denis Ștefan, este însărcinată a doua oară

Cristina Zegan, soția actorului de telenovele Denis Ștefan, este însărcinată. Chiar actorul a dat vestea pe contul său de Instagram, prin intermediul unei postări pline de emoție care îi înfățișa familia într-o ipostază recentă.

„Dragilor, familia Ștefan se mărește!?????? @cristina.ștefan.oficial Bucurie nemărginită în familia noastră! Delia va fi surioara cea mare! Suntem tare emoționați, bucuroși și recunoscători pentru această binecuvântare pe care o primim a doua oară! ????#binecuvântare #familie #pregnant #bigfamily #pregnancy #mama #grateful #ourfamily #pregnant”, a scris actorul, anunțând că Cristina Zegan este însărcinată.

Denis Ștefan și Cristina Zegan, o fostă bebelușă în cadrul longevivei emisiuni TV Cronica Cârcotașilor, au o relație din 2012. Cei doi au vorbit despre faptul că și-ar mai dori încă un copil cu patru ani în urmă, când au dezvăluit planurile lor de a-i dărui o soră Deliei Maria, primul lor copil.

„La început, fiica mea a fost foarte curioasă, însă încerc să o ţin departe de asta pentru că ea are alte activităţi. O aranjăm la fiecare sărbătoare. De Paşte, o îmbrăcăm în roşu. În fiecare an a fost o problemă. Într-un an a fost bolnavă – febră şi d-astea. În al doilea an i-a fost somn. Anul acesta sper să fie trează. Acum adoarme la 11 şi jumătate şi se trezeşte la 7. Nu poţi s-o culci mai devreme. Doarme cu tati. Dintotdeauna.”, povestea la un moment dat Cristina Zegan despre fiica ei și despre felul în care o distrează pe aceasta, încercând momentan să o țină departe de tehnologie și de Internet.

„A căzut din pat, dar nu plânge. Chiar acum câteva luni a căzut din pat, dar nu am auzit-o. M-am trezit şi nu ştiam unde e Delia. Când mă uit, era pe pernă, lângă pat, dormea. Îi place să danseze. Da, ne gândim şi lucrăm şi… Doamne ajută! Sunt şi nu mai vreau să treacă foarte mult timp pentru că apoi te obişnuieşti cu binele”, spunea Cristina Zegan. „Vrem să îi oferim o surioară cât mai repede. Nu ne dorim să treacă timpul, pentru că ne obişnuim cu binele şi apoi e mai greu. Lucrăm la asta şi sperăm să se întâmple curând”, declara aceasta despre intenția lor de a mai face un copil. Și Denis Ștefan s-a arătat încântat de idee la momentul respectiv: „La al doilea e întotdeauna mai uşor. Toţi prietenii spun asta”.

