Cristina și Denis Ștefan au dezvăluit sexul bebelușului pe care îl așteaptă

Denis Ștefan, cunoscutul actor din telenovele, și soția lui, Cristina, au anunțat sexul copilului care urmează să vină pe lume.

Cristina și Denis Ștefan au dezvăluit în luna aprilie a anului 2021 că vor deveni părinți pentru a doua oară. Cei doi mai au împreună o fetiță, pe nume Delia. Recent, Cristina a publicat pe contul personal de Instagram un video în care este alături de Denis, dar și de fiica lor, anunțând cu mult entuziasm că este însărcinată cu o fetiță. „It’s a girl!!!!”, (este fetiță – n.red), a scris Cristina pe Instagram.

De asemenea, Cristina Ștefan a împărtășit cu urmăritorii ei și o fotografie în care își arată cu mândrie burtica de gravidă, însoțită de mesajul: „Mămică de fetițe.”

La scurtă vreme după ce a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară, Cristina Ștefan povestea că este foarte activă și că acordă o atenție mult mai mare alimentației. „Sunt foarte activă, dansez, silueta mea este una foarte ok, nu mă gândesc prea tare cum va fi pe parcurs, stilul de viață e același, cu alimentația sunt un pic mai atentă. Am mai multă grijă acum pentru bebe. În rest, ne comportăm normal. Față de prima sarcină burtica s-a văzut mult mai repede, este mult mai mare și nu mai aveam cum să ascund lucrul acesta. Acum am simțit că este momentul pentru că știu că totul este în ordine. Sunt foarte mândră și o să arăt asta în toate postările mele”, mărturisea Cristina Ștefan.

Denis și Cristina Ștefan, care de 13 ani este bebelușă la „Cronica Cârcotașilor”, sunt într-o relație din anul 2012. Cei doi au vorbit despre faptul că și-ar mai dori încă un copil cu patru ani în urmă, când au dezvăluit planurile lor de a-i dărui o soră Deliei Maria, primul lor copil.

Denis Ștefan și partenera lui s-au cunoscut în 2012, atunci când au fost distribuiți într-un spectacol istoric, iar în cazul lor a fost vorba despre dragoste la prima vedere.

Foto: Instagram