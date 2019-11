Cristina Neagu, mesaj emoționant după ce echipa CSM București a pierdut în fața Esbjerg

View this post on Instagram

Cu siguranță că înfrângerile sunt mereu dureroase, dar când treci prin câte am trecut eu, în mod special în acest an, îți dai seama că durerea sufletească pe care o simți atunci când nu poți juca este incomparabil mult mai mare decât atunci când pierzi un meci. Mă bucur enorm să fiu pe teren, iar răbdarea și timpul mă vor ajuta să fiu din nou #unstoppable! #CN8