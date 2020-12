Cristina Joia, prima apariție publică după ce a fost agresată de o femeie într-un magazin

Cristina Joia, unul dintre designerii din cadrul emisiunii „Visuri la cheie” de la Pro TV, a fost în urmă cu o lună victima unei agresiuni, după ce o femeie a atacat-o într-un magazin din capitală. Cristina o atenționase pe acea femeie că blocase cu mașina o trecere de pietoni și intrarea magazinului.

În urma agresiunii, Cristina a fost internată în spital pentru că avea piramida nazală spartă și a fost supusă unei intervenții chirurgicale.

Recent, Cristina Joia a fost invitată în emisiunea „Vorbește lumea” de pe Pro TV. Ea le-a mulțumit oamenilor care i-au transmis mesaje în acele momente grele. „Sunt cât se poate de bine în situația dată și profit de ocazia asta să mulțumesc tuturor oamenilor care mi-au trimis mesaje de încurajare. Am fost absolut șocată de numărul lor.”

Cristina a detaliat experiența dramatică prin care a trecut. „Am văzut o doamnă care încerca cu căruciorul să treacă printre două mașini, una parcată chiar pe trecerea de pietoni. Am văzut când a parcat. Am avut, așa, un sentiment de revoltă. Și am ridicat un ștergător al mașinii. Doar unul, nu două, și nu l-am rupt. Ea ieșea din magazin, a văzut că eu sunt cea care a ridicat ștergătorul și a început să îmi adreseze tot felul de injurii.

Am întrebat-o dacă așa se parchează. Și m-am dus în magazin. Un minut a durat totul. Așteptam la rând, cumpărasem niște banane. Trecuseră 6-7 minute. Ea s-a dus, și-a pus plasele în mașină. A apărut de nicăieri și m-a pocnit, dar m-a pocnit atât de rău încât am căzut și m-am dus doi metri. Am simțit o durere, a început să îmi curgă foarte mult sânge”, a spus designerul pentru sursa menționată.

Cristina mai povestește că nimeni din magazin nu avea nicio reacție și ea a sunat la 112. „A apărut poliția, apoi ambulanța. Mi-au legat mâinile, simțeam la un moment dat că mă sufoc. Am ajuns foarte repede la spital, doar că acolo era haos.”

Ea a spus că vor mai urma câteva intervenții chirurgicale. „Doctorii au fost extraordinari. M-au operat la 11 noaptea, ieșiseră din tură, dar nu a contat. Nu cred că m-au cunoscut, nu cred că știau că sunt de la „Visuri la cheie.” Mi-au operat partea de fractură. Trebuie să aștept o lună, două-trei până se resorb aceste fire și apoi să fac ceva să îndrept deviația. Apoi, va trebui să fac ceva cu cicatricea pentru că se vede.”

Cristina Joia a declarat că nu își va retrage plângerea penală și că nu simte ură față de femeia care a agresat-o. „Eu încă mai cred în oameni. Viața e și cu bine, și cu rău. Dar nu poți să nu mai crezi în oameni după un lucru de genul acesta. Oamenii nu sunt la fel și vreau să cred că sunt mult mai mulți oameni buni. Nu-mi retrag plângerea, dar nu simt ură pentru că e un sentiment distructiv și mi-ar face rău”, a declarat Cristina Joia la „Vorbește lumea.”

Agresoarea a recunoscut că nu a spus adevărul în primele declarații pe care le-a făcut, și anume că a reacționat atât de violent deoarece Cristina Joia i-ar fi rupt ștergătorul de la mașină. Femeia în vârstă de 34 de ani a spus în fața magistraților că designerul din emisiunea „Visuri la cheie” doar i l-a ridicat, cel mai probabil pentru a o atenționa că a parcat în loc nepermis, informează Pro TV. Agresoarea riscă 5 ani de închisoare.

Foto: Pagina de Facebook Cristina Joia

