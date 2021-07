Cristina Cioran dezvăluie motivul nașterii premature și detalii despre starea fiicei ei

Cristina Cioran dezvăluie motivul pentru care a intrat prematur în travaliu și a născut-o pe fiica ei cu două luni înainte de termen. Vedeta în vârstă de 43 de ani a anunțat duminică, 18 iulie, că a născut o fetiță, dar și-a și rugat fanii să se roage pentru ea și pentru fiica ei, dat fiind faptul că nașterea nu avusese loc conform planului. Ulterior, aceasta a revenit, încercând să liniștească panica crescândă în rândul urmăritorilor.

Și logodnicul Cristinei Cioran, Alexandru Dobrescu, a făcut declarații despre starea celor două, internate la Spitalul Municipal din București. Acesta a spus că nașterea ar fi fost planificată să aibă loc într-o clinică privată, dar că, Cristinei fiindu-i rău, aceasta a fost dusă cu ambulanța direct la spitalul de stat unde a și născut. Datorită restricțiilor impuse de pandemie, acesta nu își putuse vizita încă fiica și partenera de viață.

Acum, Cristina Cioran dezvăluie motivul pentru care a născut prematur. Vedeta TV a declarat pentru emisiunea Vorbește lumea, de la ProTV, că a făcut o toxiinfecție alimentară, iar aceasta a fost cea care i-a declanșat contracțiile. Cioran, mult mai liniștită acum, a povestit că fiica ei se află la incubator și că va mai petrece un timp acolo, dat fiind că nu este capabilă să mănânce singură.

„Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba. Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen”.

Cristina Cioran dezvăluie și faptul că a reușit să își vadă fiica abia marți, 20 iulie, dar a arătat că este mai liniștită acum, dat fiind faptul că fiica ei are parte de îngrijire. „Am văzut-o azi dimineață, e bine, răspunde la stimuli, respiră singură. Nu știu cât voi mai rămâne în spital, în funcție de starea copilului, de la zi la zi. Oricum azi mai rămân. Aici sunt liniștită că au doctorii grijă de ea. Trebuie să mai stea în incubator câteva zile, până când începe să mănânce singurică. Iubitul meu nu poate să intre în spital, spitalul e carantinat. Nu e singurul caz. E plin aici de copii născuți prematur.”

