Cristina Bălan acuză polițiștii că au agresat-o în fața copiiilor ei cu sindrom Down, într-un parc

Cristina Bălan a relatat ieri pe contul său de Facebook un incident care a avut loc într-un parc, în care au fost implicați și cei doi copii ai ei, și trei polițiști locali.

Cântăreața Cristina Bălan a explicat pe rețeaua de socializare că era singură în parc cu copiii, după ora acestora de kinetoterapie, și după ce soțul ei plecase să ia de mâncare. Copiii erau dornici să ajungă într-un spațiu de joacă (spațiile destinate copiilor din parcuri sunt încă închise pentru a preveni infectările cu noul coronavirus) și au fugit, amândoi, de lângă ea. „Au zbughit-o direct spre tobogane”, povestește artista, mărturisind în continuare că a încercat să îi prindă, dar nu a reușit.

Se pare că cei doi copii nu au fost puși în dificultate de benzile albe care semnalează interdicția de a pătrunde în spațiile de joacă, și care erau oricum rupte de alți copii (unii, de pare, aflați chiar în locul de joacă). Astfel, Cristina Bălan nu a reușit să ajungă la ei decât după ce aceștia erau deja pe tobogan. Ea povestește că a fost imediat somată să iasă din parc de către o polițistă, căreia i-ar fi explicată că e nevoie de răbdare pentru că este vorba de doi copii cu sindrom Down. „Mi s-a raspuns că si ea are copii si unde mi-e autoritatea de parinte. Poftim??!”. Bălan povestește și cum polițista nu a dorit să o ajute, ci a fost doar autoritară, că a dorit să o legitimeze, „i-am spus numele și apoi am fost distrasa (doh!) de copii, sa-i conving sa coboare de sus. Iar ei se blocasera un pic, din cauza schimbului de replici dintre mine si politista.”

Cristina Bălan povestește în continuare că a plecat, dar s-a trezit cu alți doi polițiști „sa rezolve grava infractiune comisa de o mama cu doi copii speciali.” Aceștia i-ar fi cerut să se legitimeze, lucru pe care Bălan spune că era incapabilă să îl facă, pentru că nu avea buletinul la ea, ieșirea în parc nefiind planificată.

„Unul dintre indivizi m-a tot hartuit, m-a luat de brat sa ma duca la sectie pt ca nu ma legitimez (adica nu voiam sa dau data nasterii, ca numele mi l-am spus si chiar l-am rugat sa ma caute pe google, ca are toate datele necesare).”

Pentru că începuse și ploaia, Cristina Bălan a insistat să își ducă copiii la mașină, în vreme ce, spune ea, „el tragea de mine sa stau pe loc.”

Gabriel Bălan, soțul cântăreței Cristina Bălan, a făcut o postare video pe Facebook (mai jos) în care relatează de la fața locului varianta lui despre cele întâmplate, în condițiile e în care a ajuns acolo după ce situația deja escaladase.

„Vă rog, DISTRIBUIȚI cât mai mult, să vadă o țâră întreagă care sunt prioritățile statului român.

Nu am cuvinte. Nu am cuvinte!!

Cine va plăti terapiile de recuperare ale copiilor după ce au asistat la asemenea scenă de groază?

Cum este posibil un astfel de mercenar să tragă de o mamă cu forța să o ducă la secție. Și asta de ce, pentru că picii noștri, adevărați INFRACTORI, au urcat pe tobogane.

………………..

Doamne ferește!

DOAMNE FEREȘTE, oameni buni!

………………..

Later edit: Pentru ca filmarea începe dintr-un punct in care lucrurile deja escaladaseră, as vrea să pun și în context totul.

Am lăsat-o pe Cristina in parc, singură, cu copiii, iar eu am plecat sa iau de mâncare, pentru ca tocami ieșisem de la kinetoterapie cu ei si le era foame. Să ne fie clar, in parc ai voie, in plus, departe de a fi fost singurii din parc. Picii noștri sunt înnebuniți după tobogane. Cand le-au văzut in zare, au rupt-o la fugă, oricât a încercat Cristina sa ii tina departe de ele. Singura zona care era încercuită, deci ‘zona interzisă’, era fix cea cu toboganele. Până să-i prindă din urmă, ei deja erau in vârful lor. Când a venit doamna de la politia locală, Cristina fix asta facea. Tragea de ei sa coboare. A informat-o ca sunt doi copii speciali si ca necesita o munca de convingere, nu e lucru tocmai usor. A primit o replica de genul: „Lăsați, doamnă, că am si eu copii. Unde e autoritatea dvs fata de ei?”. Asta la fix o secundă după ce Cristina ii explicase ca subt doi copii cu dizabilități. Voi înțelegeți?!

Sar mai departe pt ca a scris si Cristina pe pagina ei mai in detaliu ce s-a întâmplat in acel timp si merg la mesjul pe care îl primesc de la ea, cum ca urmeaza sa fie arestata și dusa la secție. Am zis ca îngheț la volan. Cand am ajuns in parc, distinsul erou de la Politia Locală era in plin avânt asupra ei. Amândoi o incoltisera iar copii erau cukva izolați de mama. Înțelegeți tabloul?

Restul… cred ca vorbesc imaginile de la sine.”

Cristina Bălan și-a exprimat în continuare pe pagina de Facebook nemulțumirea legată de incident: „politistul roman trebuie sa-si exercite puterea, sa puna genunchiul pe gatul cetateanului. Dar, atentie! Nu pe gatul infractorului, nuuuu, aia sunt eliberati la doua minute dupa crima, viol etc. Eventual si cu scuze/compensatii pt conditiile din parnaie.”

Publicația Libertatea a anunțat că a cerut explicații oficiale de la Poliția Locală, dar că acestea nu au fost oferite.

Între timp, într-o nouă postare pe Facebook, Cristina Bălan a anunțat că a fost contactată de primarul sectorului 4, care și-a cerut scuze pentru incident.

