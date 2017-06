Courteney Cox isi doreste un al doilea copil

Courteney Cox a declarat recent ca isi doreste un copil cu partenerul sau ,Johnny McDaid, spunand: „Mi-ar placea sa am un copil acum. Vreau sa spun ca as putea accepta sa mi se insemineze ovulele altcuiva.”

Courteney si fostul ei sot, David Arquette, au impreuna o fiica in varsta de 13 ani, Coco Arquette, in timp ce McDaid nu are niciun copil.

La cei 53 de ani ai sai, actrita intelege ca poate fi “una dintre cele mai in varsta persoane care fac acest lucru, dar chiar mi-as dori cu Johnny. Stiu ca suna nebunesc, dar chiar as vrea.”

Johnny, in varsta de 40, chiar a facut declaratie foarte frumoasa recent spunand despre Courteney: “Uita-te la noi. O iubesc. Am iubit-o dintotdeauna.”

Si Courteney nu a avut de spus decat lucruri uimitoare despre partenerul ei, marturisind ca: “Ei bine, este mai tanar decat mine si cu oricare alt tip ar fi fost cel mai dificil lucru din lume, dar aspectul fizic nu conteaza pentru el sau pentru familia lui. Frumusetea exterioara nu se afla in radarul lui.”

“Obisnuiam sa imi fac griji in privinta diferentei de varsta, dar nu cred ca este importanta”, a recunoscut actrita. “El apreciaza frumusetea, dar este putin mai profund decat atat. Este prea profund si pentru mine, dar din fericire il consider minunat si extreme de sexy.”

De asemenea, Courteney a vorbit recent si despre interventiile faciale si despre cum “a incercat” sa tina pasul cu aparentele: “Ei bine, ceea ce se poate intampla pana la urma este ca te duci la un doctor care iti va spune: Arati minunat, insa te-ar ajuta o mica injectie aici sau o interventie acolo. Asa ca pleci si nu arati asa de rau si te gandesti ca nu a remarcat nimeni, este bine. Apoi, cineva iti spune despre un alt doctor: Aceasta persoana este uimitoare. Ei au facut aceasta persoana sa arate atat de naturala. Ii intalnesti si iti spun: Ar trebui sa faci asta. Urmatorul lucru pe care il stii, este ca esti stratificat, stratificat si stratificat. Nu ai nicio idée pentru ca totul este gradual pana cand te duci si realizezi: Oh, asta nu arata deloc cum ar trebui.”

Insa, acum aceasta a marturisit ca “am eliminat toate interventiile. Sunt cat se poate de naturala. Ma simt mult mai bine pentru ca acum arat ca mine. Cred ca acum arat mai mult ca si persoana care eram inainte. Sper sa fie asa. Lucrurile se vor schimba, totul va cadea, am incercat sa opresc caderea, dar asta m-a facut sa arat total diferit, falsa. Ai nevoie de miscare pe fata ta, mai ales daca ai o piele subtire ca mine. Acestea nu sunt riduri, sunt linii de zambet. A trebuit sa invat sa imbratisez miscarea si sa inteleg ca interventiile nu sunt prietenele mele.”

Acum Courteney este mai increzatoare ca oricand si a declarat: “Nu stiu ce inseamna viitorul, dar stiu ca vreau sa raman naturala. Insa, ei vin mereu cu lucruri noi, este o nebunie cate aparate noi sunt in acea industrie. Cred in tratamentele laser. Cred ca tehnologia cu microcurent are sens pentru a va intari muschii.”

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Instagram