Costi Ioniță a fost eliminat de la Survivor România 2021, emisiune difuzată de Kanal D. Artistul în vârstă de 43 de ani a fost propus spre eliminare, alături de Roxana Nemeș și Alexandra Stan.

În cadrul concursului desfășurat în Republica Dominicană, Costi Ioniță a făcut parte din echipa Faimoșilor, alături de alte nume celebre precum Alexandra Stan, Amna, Roxana Nemeș, Majda Aboulumosha, Elena Marin, Simona Hapciuc, Cătălin Moroșanu, Costi Ioniță, Cosmin Stanciu, Culiță Sterp, Zannidache Edmond și Jador.

După ce prezentatorul emisiunii Survivor România 2021, Daniel Pavel, a anunțat că cel care părăsește competiția este Costi Ioniță, acesta a ținut să transmită un mesaj cu privire la parcursul său. „Nici nu regret nimic, nici nu mă bucur de ceva anume. Cred că e foarte important în viaţa unui om să fie echilibrat şi să primească orice fel de veste cu tărie, cu seriozitate. Mi-a plăcut foarte mult aici, am învăţat foarte multe lucruri. Este o experienţă extraordinară şi o recomand tuturor care o să aibă posibilitatea şi cam asta este. Eu merg înainte, ceea ce am de făcut o să am de făcut şi o să fac lucruri minunate şi măreţe”, a declarat Costi Ioniță după ce a aflat că este eliminat din competiția Survivor România.

Înainte de a începe competiția, Costi Ioniță declara că Survivor România 2021 reprezintă pentru el o ocazie de a se descoperi și de a fi pus în situația de a trăi în condiții grele, dar și de a face față situațiilor limită. „Îmi place să descopăr la mine însumi diverse calități și defecte pe care le am în situații limită. Survivor România va fi un prilej pentru a mă descoperi în situații neobișnuite, în condiții de trai dificile, cu mâncare foarte puțină sau inexistentă, pentru care trebuie să lupt.”

Amna a fost prima concurentă din echipa Faimoșilor eliminată de la Survivor România 2021. Cântăreața a suferit pe parcurs mai multe accidentări și a fost nevoită să stea și în spital. Pe lângă ea, și Lucian Barbu, din echipa Războinicilor, a părăsit competiția, acesta fiind nevoit să plece din cauza unei accidentări grave.

Emisiunea Survivor România 2021 poate fi urmărită pe Kanal D de joi până duminică de la ora 20:00.

