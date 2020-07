Corpul actriței Naya Rivera ar putea „să nu fie găsit niciodată”, spun autoritățile

Actrița Naya Rivera a fost dată dispărută de autoritățile din Ventura, California, după ce fiul ei a fost găsit singur într-o barcă ce plutea pe Lacul Piru.

Șeriful din Ventura County a declarat că actrița în vârstă de 33 de ani, devenită celebră după rolul din serialul Glee, a închiriat o barcă pentru ea și fiul ei pentru o plimbare pe Lacul Piru. Autoritățile precizează că actrița a închiriat barca miercuri în jurul orei 13, iar trei ore mai târziu, fiul ei, Josey, în vârstă de 4 ani, a fost găsit singur în barcă.

Potrivit lui Eric Buschow, șeriful din Ventura County, investigatorii care au ajuns la barcă în jurul orei 16.30 au observat că băiețelul este „teafăr”. „El are o stare bună de sănătate… Întreaga familie trece acum prin momente foarte traumatizante”.

Autoritățile au început imediat căutările după ce dispariția actriței Naya Rivera a fost sesizată de persoana care l-a găsit singur pe Josey în barcă și sunt folosite toate mijlocele disponibile, precum elicoptere, drone și echipe de scafandri. Operațiunea de salvare se desfășoară în continuare, însă fără succes.

Un sergent de la oficiul șerifului din Ventura County a explicat de ce căutările se desfășoară cu dificultate. Mai mult, spre deosebire de ziua precedentă când căutările se desfășurau cu speranța că actrița va fi găsită în viață, acum operațiunile s-au transformat în „misiuni de recuperare a corpului actriței” din Lacul Piru.

Într-o conferință de presă, sergentul Kevin Donoghue a declarat: „Dacă corpul este prins în ceva sub apă, ar putea să nu mai revină niciodată la suprafață și să nu îl mai găsim niciodată”.

El a mai explicat de ce este atât de dificil să localizeze corpul actriței, chiar și cu ajutorul mai multor echipe de scafandri. „În acest lac vizibilitatea nu este deloc bună. Așa că, dacă ați urmărit vreodată un video realizat sub apă și ați văzut scafandri în ocean, în mod normal vizibilitatea în ocean este mult mai bună. În acest lac, vizibilitatea este îngrozitoare. În acest lac, în special în această zonă, există numeroase plante și numeroși copaci sub apă, iar acest lucru îngreunează operațiunile. Este periculos chiar și pentru scafandri și din acest motiv căutările sunt complicate”.

Mai mult chiar, în zona în care a fost găsită barca actriței, „apa are o adâncime de aproape 10 metri”, a mai declarat sergentul Donoghue, precizând că „vizibilitatea este de maxim 5 metri. Ne concentrăm pe zona unde a fost găsită barca și apoi extindem căutările. Însă, când vorbim de apă adâncă și vizibilitate limitată, este de înțeles de ce este un proces lent de căutare”.

Șeriful și autoritățile din Ventura County cred că „Naya Rivera s-a înecat în ceea ce pare a fi un accident tragic”. Cei care coordonează operațiunile de recuperare au mai precizat că „Înotul este permis în acest lac. Nu există curenți subacvatici puternici, așa cum ar fi putut exista în ocean, însă uneori apa poate fi foarte rece și acest lucru îi poate afecta pe unii oameni și pot suferi un șoc hipotermic, însă nu știm dacă așa s-a întâmplat în acest caz”.

Multiple teams of professional search & rescue personnel are actively searching Lake Piru for clues to the location of Naya Rivera. With over 80 people involved in the search right now, we are using helicopters, boats, ATV vehicles, and ground personnel to try and locate her. pic.twitter.com/o2bN5sQFms

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020