Confesiunea lui Liam Neeson stârnește controverse, după ce actorul a declarat că a vrut să ucidă un bărbat de culoare

Ultimul interviu acordat de Liam Neeson a stârnit o controversă, după ce actorul din „Cold Pursuit” a vorbit în detaliu despre un moment tensionat din viața lui.

În cadrul interviului cu The Independent, Liam a vorbit despre momentul în care a aflat că o prietenă a fost violată. „Ea s-a purtat în cel mai extraordinar mod cu putință în cazul unui viol. Însă reacția mea imediat a fost… am întrebat, ‘Știi cine a fost? Nu. Ce culoare avea?’ Ea a zis că era o persoană de culoare” a spus actorul.

Apoi el a explicat că l-a căutat pe individ pentru aproape o săptămână: „M-am plimbat în toată zona cu o bâtă, sperând să fiu abordat de cineva – mi-e rușine să spun asta- și am făcut-o pentru aproape o săptămână, sperând că ‘un nenorocit negru’ ar ieși dintr-un pub și s-ar lua de mine, știi? Ca să îl pot… ucide.”

Liam Neeson nu a dezvăluit identitatea victimei, însă a declarat imediat că a regretat felul în care a gândit. „A fost oribil, oribil, când îmi amintesc, că am făcut asta. Și nu am recunoscut niciodată și o zic în fața unui jurnalist. Doamne… este îngrozitor. Dar am învățat o lecție din asta, ‘Ce naiba faci’, știi?”

Cuvintele lui au dat naștere unor comentarii dure din partea fanilor, unii spunând că este greșit că a întrebat ce culoare avea bărbatul, judecând că automat persoanele de culoare sunt mai vinovate de astfel de fapte. Totodată, în comentarii oamenii vorbesc despre privilegiul actorului, el vorbind fără să se gândească la repercusiuni.

Liam Neeson being ready to take any Black life over what one person allegedly did just shows how meaningless and inconsequential black lives are to some.

Even him telling the story demonstrates a level of privilege and understating that there may not be repercussions.

— Frederick Joseph (@FredTJoseph) February 4, 2019