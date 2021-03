Codin Maticiuc a încheiat prima etapă de renovare a secției de Oncologie Pediatrică de la Spitalul Fundeni

Deși renovările secției de Oncologie Pediatrică de la Spitalul Fundeni au început anul trecut, Codin Maticiuc a fost implicat în acest proiect încă din 2017, de când a vizitat pentru prima oară spitalul și a întâlnit și o fetiță bolnavă de leucemie, Lăcrămioara, care în cele din urmă a murit. Codin a povestit pentru Libertatea că moartea fetiței a avut un impact mare asupra lui și că renovarea secției este un omagiu adus micuței. „Fata de la 702 a fost primul meu impact. Am venit și am văzut o fată murind în camera 702. Și-atunci am zis, bă, în memoria ei, cumva, o să renovez cândva etajul 7. (…) După 7, oricum, sper să mă apuc şi de alte etaje.”

Astăzi, la mai puțin de șase luni de la demararea prorpiu zisă a proiectului „Spitale Publice din Bani Privați”, jumătate dintre saloanele unității medicale au fost renovate și aduse la standarde europene.

Tâmplăria, instalațiile electrice și cele de gaze, tavanul și pardoselea au fost schimbate cu unele noi, de cea mai bună calitate. De asemenea, secția are acum și o instalație de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu. În plus, fiecare salon a fost recompartimentat pentru a le oferi celor mici mai mult spațiu, și toate încăperile sunt dotate cu o baie proprie. Site-ul Click! anunță și că au fost montate console medicale, bare de susținere a echipamentelor, sistem de apelare a asistentelor și prize pentru aer comprimat și oxigen.

„La etajul 7 al Institutului sunt tratate cele mai grave cazuri de cancer pediatric. Copilăria acestor pacienți înseamnă deja un lung șir de tratamente, dureri și tristețe. Niciun copil nu ar trebui să treacă prin așa ceva. Renovarea secției e un gest atât de mic în comparație cu situația prin care trec acești copii, dar care au nevoie de tot sprijinul nostru! Nu pot decât să mă bucur că am reușit să încheiem prima etapă atât de repede. Binele făcut până acum e doar o picătură într-un ocean, dar implicarea e dovada că putem să ne mobilizăm, putem să ajutăm, putem să facem bine și să nu mai fim nepăsători”, a declarat Codin Maticiuc, potrivit Click!.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro