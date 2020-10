Cine va câștiga titlul de „Romanian Social Media Star of 2020” la ediția de anul acesta a E! People’s Choice Awards?

E! invită fanii din întreaga lume să voteze pentru cele 40 de categorii din industria televiziunii, muzicii, filmelor și din pop culture. Votarea începe în data de 1 octombrie și se încheie pe 23 octombrie și are loc pe www.pca.eonline.com/ro sau Twitter.

Pentru a doua oară în istoria acestor premii, E! People’s Choice Awards a deschis o categorie dedicată României: Romanian Social Media Star of 2020, unde 8 concurenți vor intra în cursă. Anul trecut, Adelina Pestrițu a fost desemnată Best Romanian Pop Culture Influencer of 2019.

În cadrul unui live desfășurat pe pagina de Facebook E! Entertainment, Adelina Pestrițu a anunțat nominalizații care intră în cursa pentru titlul de „Romanian Social Media Star of 2020.” Nominalizații de anul acesta sunt: Alina Ceușan, Andra Gogan, Bianca Adam, Cristi Munteanu, Cristina Ich, Emil Rengle, Mimi și Vlad Munteanu.

În legătură cu această nominalizare, cei 8 nominalizați au declarat următoarele:

Alina Ceușan: „M-am bucurat foarte tare când am aflat de această nominalizare la E! People’s Choice Awards, sunt un mare fan E! Entertainment de mult timp și este o onoare să fiu nominalizată la categoria Romanian Social Star of 2020. Cred că este o mare oportunitate pentru mine în ceea ce privește colaborările și recunoașterea internațională și sunt mereu fericită când pot să reprezint valorile României peste ocean.”

Andra Gogan: „Sunt onorată să fiu nominaliză la E! People’s Choice Awards! Visez de mult timp la acest lucru! De la 3 ani am început să fac ceea ce îmi place, iar in ziua de azi sunt fericită să fiu cea mai urmărită persoană din România și mă bucur să le transmit tuturor vestea că am fost nominalizată! Îi invit pe toți să mă voteze în număr cât mai mare și felicitări tuturor celor nominalizați!”

Bianca Adam: „Este o onoare să fiu nominalizată pentru un asemenea titlu. Sunt foarte mândră de această realizare și mi se confirmă, încă odată, că munca multă îmbinată cu pasiune și dedicare nu au cum să meargă decât într-o singură direcție, succesul. Totodată, cred că spiritul meu competitiv greu de ascuns a jucat un rol important în atingerea acestei performanțe.”

Cristi Munteanu: „Am rămas plăcut surprins când am aflat că sunt nominalizat pentru cel mai bun influencer din 2020. Totul se datorează faptului ca am fost mereu un băiat muncitor, plin de energie și prietenos. Mulțumesc încă o dată!”

Cristina ICH: „A fi nominalizată la E!PCAs reprezintă pentru mine o mare onoare, dar și o adevărată provocare, la care, sincer, nu m-am așteptat. Să îmi reprezint țara la nivel internațional, este oportunitatea care demonstrează că prezența mea în online chiar dă rezultate frumoase. Sunt recunoscătoare comunitații mele pentru încrederea și loialitatea de care dau dovadă deja de ani de zile, iar eu, la randul meu, promit să vă surprind de fiecare dată cu noi realizari! The best is yet to come!”

Emil Rengle: „Mă onorează și mă bucură deopotrivă nominalizarea la E! Peoples Choice Awards, un concurs atât de prestigios în întreaga lume, pe care l-am urmărit cu interes în ultimii ani. Este un pas important pentru mine și pentru comunitatea mea și sper ca următorul să fie pe covorul roșu, în Statele Unite. Sunt fericit și recunoscător tuturor celor care au fost și sunt alături de mine, datorită lor se întâmplă toate lucrurile bune din jurul meu. Împreună am ajuns aici și împreună putem aduce trofeul în comunitatea noastră nebun de frumosă.”

MIMI: „Este o onoare să mă asociez cu un brand consacrat, ca E! Entertainment, alături de cele mai mari nume din industrie și să fiu nominalizată la E! People’s Choice Awards, unde de-a lungul anilor, au fost nominalizate cele mai puternice personalități din întreaga lume și toți oamenii pe care eu i-am admirat vreodată. M-a luat pe neașteptate această nominalizare. A fost una dintre cele mai frumoase surprize pe care le-am avut anul acesta. În vara aceasta, s-au implinit 4 ani de când am început să creez content în mediul online. Misiunea mea pe toate platformele de social media unde activez, este să am grijă de oameni, sa le aduc zâmbetul pe buze și, în cele mai bune momente, chiar sa îi fac să râdă. Vă mulțumesc încă o dată pentru această nominalizare. Cel mai iubit să câștige!”

Vlad Munteanu: „Este o onoare pentru mine să fiu nominalizat pentru cel mai bun influencer din România din anul 2020. Mereu am depus mult efort și pasiune în ceea ce fac și este plăcut să fiu răsplătit cu astfel de oportunități. Anul 2021 va fi pe puțin de două ori mai bun decât 2020 și mark my words: Vlad Munteanu nu se oprește aici, e doar începutul!”

Fereastra de votare este deschisă în intervalul 1 octombrie – 23 octombrie. Fanii pot vota de pâna la 25 de ori pe zi/categorie/modalitate de vot (pe site, accesând www.pca.eonline.com/ro, sau prin mesaje Twitter). În data de 15 octombrie, voturile sunt dublate, echivalând un maxim de 50 de ori pe categorie/modalitate de vot. Pentru Twitter, postările trebuie să fie publice pentru a fi luate în considerare. Postările sunt luate în considerare dacă acestea conțin cele două hashtaguri: hashtag cu numele categoriei (#RomanianSocialMediaStar) și hashtag cu numele nominalizatului.

Spre exemplu: Votez pentru #RomanianSocialMediaStar pe #NumeleNominalizatului la premiile E! Peoples Choice Awards! #PCAs. Hashtagurile nominalizaților sunt: #AlinaCeusan, #AndraGogan, #bieadam, #CristiMunteanu, #CristinaIch, #EmilRengle, #MIMI, #VladMunteanu.

Gala E! People’s Choice Awards este difuzată duminică spre luni, 15 noiembrie, începând cu Live From The Red Carpet de la 02:00 a.m. și continuând cu ceremonia de la 4 a.m .Ambele programe sunt reluate luni, pe 16 noiembrie de la ora 18:00.

