Cine este Sabrina Ionescu, românca al cărei mentor a fost Kobe Bryant

Pe data de 24 februarie a avut loc o ceremonie în memoria lui Kobe Bryant la Staples Center în Los Angeles. La această ceremonie a fost și Sabrina Ionescu, o jucătoare de baschet în vârstă de 22 de ani de origine română. Ea a ținut și un discurs emoționant în care și-a amintit de celebrul baschetbalist, dar și cum el a devenit pentru ea un mentor.

„Viziunea lui pentru mine era mai mare decât ce-mi imaginam eu. Vorbeam des, îmi dădea sfaturi, venea la meciuri, îmi scria după: „Yo, beast mode”, sau „Încă o triple-double.” Am simțit presiune la începutul sezonului și mi-a scris: „Fii tu însăți, a fost suficient până acum și la fel va fi în continuare”, a spus Sabrina Ionescu, conform Lead.ro.

Sabrina a vorbit și despre fiica lui Kobe, Gianna, cu care s-a antrenat de câteva ori. „Dacă eu reprezint prezentul sportului feminin, Gigi reprezenta viitorul, și Kobe știa asta. Așa că am hotărât să-l construim împreună. Am vrut să fiu parte din generația care schimbă baschetul pentru Gigi și colegele ei; ca faptul că te-ai născut femeie să nu mai însemne că te-ai născut cu un pas în urmă; ca măreția să nu mai fie separată în funcție de gen. Ai prea multe de oferit ca să rămâi tăcută. Asta spunea (Kobe), asta credea, asta trăia – prin Gigi, prin mine, prin investiția lui in baschetul feminin”, potrivit Lead.ro.

Sabrina a făcut și o mărturisire emoționantă și neașteptată, și anume ea a spus că îi mai dă și acum mesaje lui Kobe, fiind conștientă că el nu îi mai poate răspunde. „Încă îi mai dau mesaje lui Kobe, așa cum făceam de obicei. I-am dat unul chiar după ce a murit. „Mi-e dor de tine, odihnește-te în pace, prietene!” Nu am primit răspuns, dar am simțit că e acolo, undeva, la celălalt capăt. Încă mai aștept să apară. Nu pot vorbi despre ei doi la trecut”, relatează GSP.

Sabrina Ionescu s-a născut în Statele Unite ale Americii, însă părinții ei sunt români. Tatăl Sabrinei, Dan Ionescu, a decis să plece din România în anul 1989, în perioada Revoluției. Spera ca în scurt timp să i se poată alătura și soția lui, Liliana Blaj, dar și fiul lor, Andrei. Tatăl Sabrinei avea o afacere cu limuzine în California de Nord și a decis să se stabilească acolo, fiind alături și de alți membri ai familiei în acea regiune.

Fratele geamăn al Sabrinei, Eddy, joacă și el baschet. El a început la City College of San Francisco, iar ulterior a fost transferat la Oregon. Cei doi s-au antrenat de câteva ori împreună. Sabrina a declarat în cadrul unui interviu din anul 2019 pentru The Washington Post faptul că a ajutat-o în cariera ei să joacă mai mult cu băieți. Cu toate că în adolescență nu i s-au dat speranțe, ea nu s-a lăsat bătută, astfel încât, a pus bazele unei echipe de fete, devenind cea mai bună jucătoare a liceului Miramonte.

Sabrina este campioană mondială cu naționala Under 17 a SUA. Ea a devenit prima jucătoare din istoria baschetului universitar american – feminin sau masculin, care reușește 2.000 de puncte, 1.000 de assist-uri și 1.000 de recuperări, informează Lead.ro.

Jurnalista ESPN Liz Merrill a numit-o „Serena Williams a baschetului feminin.” „Stephen Curry a numit-o legendă, LeBron a numit-o regină. Faptul că jucători ca ei, care sunt the best of the best, îi recunosc valoarea… nu prea vezi asta, sau nu vedeai asta în trecut la alte jucătoare”, a declarat Liz Merrill.

La câteva zile după ce a avut loc tragicul accident de elicopter, Sabrina a postat pe Instagram o imagine cu ea și Kobe Bryant, alături de un mesaj extrem de emoționant, prin intermediul căruia și-a amintit de cel care i-a devenit mentor: „Îmi este dor de voi mai mult decât aș fi putut vreodată să exprim în cuvinte. Kobe, îți mulțumesc că ai fost o lumină în mijlocul întunericului. Ai fost și vei rămâne refugiul meu. Mi-ai adus pacea și îndrumarea pe care le căutam. Tu ai fost mentorul meu, idolul, inspirația și prietenul meu apropiat. O parte din mine s-a pierdut duminică, rămânând un gol care nu poate fi niciodată umplut. M-ai luat sub aripa ta și ai crezut în mine mai mult decât aș fi crezut eu. Vei trăi întotdeauna prin mine și vei fi atent la fiecare pas pe care îl voi face. Încă te pot auzi spunându-mi: „Sab, adevărata precizie vine fără efort”, și este ceva ce nu voi uita niciodată. Te iubesc. Nu înceta niciodată să strălucești. Am fost binecuvântată că am fost în viața ta și să te inspir, dar acum tu mă inspiri. Mă rog pentru toți cei care au pierdut o persoană iubită duminică, iar Dumnezeu să vă vindece inimile rănite. Legendele nu mor niciodată!”

Foto: Instagram

