Cine este noul iubit al Antoniei, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu

Andrei Ștefănescu și fosta lui soție, Antonia, au decis să se despartă în vara anului 2020. Artistul a fost cel care a confirmat în mediul online în luna noiembrie a anului trecut că el și Antonia au pus punct relației lor de șapte ani și că divorțul s-a finalizat în septembrie la notar pe cale amiabilă. Cei doi au împreună și un băiețel, pe nume Ayan.

Recent, s-a aflat faptul că Antonia, fosta parteneră a lui Andrei Ștefănescu are un nou iubit. Ea formează un cuplu cu Vincenzo Aiello, un fost concurent de la Chefi la cuțite din sezonul 9. El are 31 de ani și în 2015 s-a mutat în România. În prezent, se ocupă de câteva afaceri în București. În plus, cei doi s-au afișat împreună pe rețelele de socializare.

Antonia a confirmat informația că este într-o relație cu Vincenzo Aiello și a mărturisit faptul că au preferat să fie discreți. „Suntem împreună. Nu este vreun secret, nu ne-am ascuns, dar nici nu ne-am „etalat” în online, să spun așa. Suntem discreți”, a spus Antonia Ștefănescu în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Vincenzo Aiello a povestit la Chefi la Cuțite că a avut parte de câteva dificultăți atunci când s-a mutat în România. „M-am născut într-un oraș din Italia, de lângă Napoli. M-am stabilit în București acum cinci ani, în 2015. Sunt în România pentru că am familie aici… Mi-a fost greu să mă adaptez în România, nu a fost ușor să mă înțeleg cu oamenii, cultura este total diferită, a trebuit să mă acomodez. Nu a fost deloc ușor, m-am lovit de răutăți sau de invidia oamenilor că fac parte dintr-o familie cumva cunoscută și cu putere.”

La câteva luni de la despărțirea de Antonia, Andrei Ștefănescu a vorbit în emisiunea „Xtra Night Show” despre actuala relație dintre el și mama copilului său, dezvăluind că se înțeleg bine și că petrec timp împreună cu băiețelul lor. „Nu ne-a luat prin surprindere, așa a fost să fie. Nu știu dacă poți să povestești, pur si simplu se întâmplă și atunci e cel mai bine să rupi legătura. Cel mai bine e ca Ayan să nu simtă. Relația mea cu el e mai bună, am petrecut timp cu el pe care nu l-am petrecut înainte. (…) Eu și cu ea avem o relație foarte bună, frumoasă. Ieșim cât de des putem cu copilul. Avem o relație civilizată.”

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

