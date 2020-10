Cine este Martha Wash, cea mai cunoscută cântăreață despre care nu vorbește nimeni

It’s Raining Men, Gonna Make You Sweat și Strike It Up sunt doar câteva melodii celebre la care a contribuit cântăreața și compozitoarea Martha Wash. Deși sunt ascultate și în ziua de astăzi, ea nu a primit niciodată recunoașterea pe care o merită.

Martha Wash a fost backup singer pentru Sylvester înainte să formeze duo-ul disco-pop The Weather Girls, cu care a scos și hitul It’s Raining Men. În anii ’90, vocea ei a continuat să se audă pe melodiile momentului, dar ea nu apărea niciodată în videoclipuri, ci era înlocuită de modele care doar își mișcau buzele.

Artista a dat în judecată de multe ori producători din industria muzicală și case de discuri, pentru a fi creditată și plătită, atunci când i se folosea vocea fără permisiune, iar asta a ajutat chiar la crearea unei legislații care să protejeze mai bine drepturile artiștilor.

La un moment dat, Martha Wash a primit o sumă fixă pentru a înregistra niște demo-uri pentru a fi prezentate altor artiști. De fapt, producătorii au folosit vocea ei pe aproape fiecare piesă de pe albumul de debut al formației Black Box, fără a menționa nicăieri contribuția ei. Martha Wash a povestit pentru publicația Rolling Stone că a avut probleme cu greutatea încă din adolescență și a fost hărțuită de nenumărate ori din cauza asta. Iar acum, era ignorată de industria muzicală în ciuda talentului ei, doar pentru că nu arăta conform cu standardele de frumusețe impuse.

În 2013, Martha Wash a lansat Something Good, primul ei album solo din ultimii 15 ani, ale cărui influențe sunt mai degrabă pop și rock decât din zona dance cu care se obișnuise până atunci. Un remix al unei piese de pe acest album s-a aflat chiar pe locul doi în Billboard Dance Club Chart, depășindu-le astfel pe Beyonce, Lady Gaga sau Iggy Azalea.

