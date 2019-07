Cine este actorul care îl va interpreta pe Elvis Presley în noul film biografic

Austin Butler, care a jucat în seriale de televiziune precum The Carrie Diaries sau Arrow, îl va interpreta pe Elvis Presley în biografia produsă de Warner Bros., potrivit THR.

„Am auzit despre Austin Butler de pe Broadway, din The Iceman Cometh„, a declarat Luhrmann, care a menționat și că actorii prezenți la casting au trecut printr-un test în care au fost deghizați în Elvis Presley, inclusiv cu machiaj și coafura lui specifică. Printre aceștia s-au numărat și celebrități precum Harry Styles, Ansel Elgort, Aaron Taylor-Johnson și Miles Teller.

Ulterior, a fost anunțat și faptul că Tom Hanks va juca rolul lui Col. Tom Parker, managerul lui Elvis, care i-a ghidat acestuia întreaga carieră. Biografia produsă de Warner Bros. va avea două părți importante, și anume, începutul carierei lui Elvis și viața lui după 35 de ani. Craig Pearce i se va alătura lui Luhrmann în redactarea scenariului, cu care a colaborat și în 2013, la The Great Gatsby și Moulin Rouge!.

Pe Austin Butler îl vom vedea și în filmul lui Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, interpretând rolul lui Charles Denton „Tex” Watson.

