Cine a câștigat custodia fiicei Antoniei, după ce artista a încheiat divorțul cu fostul soț

Antonia a confirmat că divorțul dintre ea și fostul soț, Vincenzo Castellano, s-a încheiat. Cei doi s-au căsătorit în 2011, iar în 2013 s-au despărțit.

Antonia și fostul soț au împreună o fiică, Maya, în vârstă de zece ani. Divorțul lor a fost puternic mediatizat, mai ales că a durat șapte ani. În această perioadă, Maya a stat în Italia, alături de familia tatălui ei. În ceea ce privește custodia, aceasta este comună.

„Întreaga problemă dintre cei doi este rezolvată. Custodia este comună. Nu avea cum să fie custodie exclusivă. Fetița va fi și la unul și la celălalt, în funcție de situații, de cum va fi programul școlar, de cum va fi pandemia. Acum toate situațiile sunt rezolvate”, a declarat avocatul Antoniei, potrivit revistei Unica.

„Nu au avut bunuri de împărțit. Doar chestiuni de divorț și de minori, care s-au rezolvat pe cale amiabilă. Fiecare este mulțumit de felul în care s-au desfășurat lucrurile”, a adăugat avocatul, conform sursei menționate.

Antonia a declarat într-un interviu pentru Click! că divorțul s-a încheiat și a făcut primele declarații despre o posibilă nuntă cu Alex Velea. „Am încheiat divorţul. În ceea ce priveşte nunta, nu ne gândim acum la acest aspect, pentru că nu este un moment în care astfel de evenimente pot avea loc.”

Antonia a mărturisit că a fost un an dificil din cauza faptului că nu a putut să o vadă pe fiica ei, Maya, din cauza restricțiilor de călătorie impuse și momentan ea locuiește în Italia cu tatăl ei. Chiar dacă nu s-au văzut, continuă să vorbească prin intermediul mai multor platforme. „Vorbesc zilnic cu Maya, ne vedem pe Facetime, vorbim pe Whatsapp etc. Însă a fost cel mai greu an, pentru că a fost dificil să ne vedem din cauza pandemiei. Sper din suflet că la anul, lucrurile să îşi revină şi să fie mai simplu să călătorim!”, a spus Antonia pentru Click!.

Antonia și Alex Velea sunt împreună de aproximativ 8 ani. Ei au împreună doi băieți, Dominic și Akim.

În aprilie, anul trecut, instanţa l-a recunoscut pe Alex Velea ca fiind tatăl copiilor ei, Akim şi Dominic, şi tot anul trecut, în iulie, artistul a reuşit să-şi treacă numele şi în actele copiilor, de unde a dispărut definitiv numele Castellano, informează PRO FM.

