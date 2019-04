Chrissy Teigen vorbește despre kilogramele acumulate în timpul sarcinii

Recent, Chrissy a vorbit despre luarea în greutate odată cu sarcina, abordând subiectul după ce a fost întrebată: „Cum poți să mănânci în felul acesta?” Chrissy a postat mesajul pe contul personal de Twitter: „Am nouă kilograme în plus față de perioada în care am fost însărcinată cu Miles. Are 10 luni, nu am pierdut kilograme în tot acest timp pentru că iubesc mâncarea prea mult. Mă împac cu noul meu corp, numărul de kilograme pe care l-am avut pentru atât de mult timp.”

„how do you eat like this??” – basically I am 20 pounds heavier than I was before miles. he’s 10 months old, I never lost the last bit because I just love food too much. Just coming to terms with my new normal, when I had this certain number for so long!

— christine teigen (@chrissyteigen) 30 martie 2019