Chrissy Teigen a născut un băiețel

Familia celebrului cuplu Chrissy Teigen și John Legend s-a mărit! Celebrul model a anunțat pe twitter că a născut un băiețel. „Cineva este aici!!!”, a postat Teigen pe twitter, primind instantaneu sute de mesaje de felicitări de la fani

Somebody’s herrrrrrre! — christine teigen (@chrissyteigen) May 17, 2018

Momentan, cei doi nu au dezvăluit ce nume au ales pentru cel de-al doilea copil al lor. Și, recunoaștem, așteptăm cu nerăbdare să vedem și primele imagini cu băiețelul.

Chrissy Teigen și John Legend mai au un copil, o fetiță în vârstă de doi ani, Luna Simone.

În trecut modelul a vorbit deschis despre momentele dificile prin care au trecut ea și John din cauza infertilității, apelând într-un final la fertilizarea in vitro. „Am reuşit să salvăm 20 de embrioni. Din aceştia, am putut să fertilizăm doar trei, două fetiţe şi un băieţel. Din păcate, prima sarcină, cu una dintre fetiţe, nu a fost dusă până la capăt… A doua a fost cu succes şi am născut-o pe Luna, iar acum suntem pregătiţi să avem băieţelul“, a mărturisit aceasta.

