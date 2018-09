Cher vorbește despre iubirile anterioare, printre care Tom Cruise sau Val Kilmer, într-un interviu în premieră

Cher este o adevărată apariție mereu și, deși nu poate da timpul înapoi, poate povesti despre aventurile amoroase decenii mai târziu. Probabil te întrebi despre ce e vorba.

Ei bine, artista a avut câțiva iubiți faimoși de-a lungul vremii, printre care se numără Tom Cruise, Gene Simmons, chitaristul lui Bon Jovi – Richie Sambora – și Val Kilmer. Cher i-a spus într-un interviu lui Andy Cohen în 2003 că a avut „cei mai buni iubiți” și că Tom Cruise se află în top 5. „Nu e o listă lungă. E doar o listă bună.”, a mai adăugat ea.

Într-un interviu recent cu The Daily Mail, laureata premiului Oscar a povestit cum s-au întâlnit ea și cu Tom Cruise. Aparent, cei doi s-au cunoscut la nunta Madonnei cu Sean Penn în 1985: „Apoi, o mulțime de persoane care erau dislexice au fost invitate la Casa Albă, iar Tom și cu mine suntem amândoi dislexici,” a mai spus ea. „Nu am format un cuplu decât mult mai târziu, dar cu siguranță a existat o conexiune acolo.”

Până atunci, ambele sale căsnicii eșuaseră, cea cu Sonny Bono în 1969 și cea cu Greg Allman în 1975.

Despre Greg spune: „A fost foarte intens, dar e greu să ai o căsnicie cu cineva care ia droguri. Drogurile și cu mine nu am fost menite să fim împreună. Mi se părea stupid și încă mi se pare. Am văzut prea mulți oameni cu viețile ruinate. I-au ruinat viața lui Gregory.”

Starul a povestit și despre Val Kilmer, coleg cu Tom Cruise în filmul Top Gun, cu care a avut o relație între 1982 și 1984: „Când ne sărutam, credeam că îmi va exploda capul”. Despre Gene Simmons din trupa KISS, cu care a avut o relație între 1977 și 1980, spune că „este nebună după el”, dar se referă la David Geffen, cu care fusese între 1973 până în 1974, că a ajutat-o să scape de pe „străzi.” Însă Rob Camilletti este cel care i-a furat inima cu adevărat, având o relație de trei ani cu acesta între 1986 și 1989: „posibil dragostea adevărată a vieții mele.”

De asemenea l-a numit pe Samora „unul dintre cei mai subapreciați cântăreți din toate timpurile.”

Astăzi, Cher este singură și admite că îi este greu să aibă o relație: „Problema pe care o am cu toți iubiții în ultima vreme este că nu vreau să merg cu ei nicăieri fiindcă nu poți să menții o relație în acest mediu unde, orice faci și orice poză pe care o faci, va fi pe Instagram. Nu mai e nimic special.”

Și dacă ți-e dor de ea, trebuie să o vezi pe Cher în cea mai nouă producție Mamma Mia: Here we go again! E absolut genială!

Foto: Instagram

