Cher vorbește despre succesul imens avut la vârsta de 19 ani: „Într-o zi eram săraci. Două, trei zile mai târziu, eram faimoși”

Cher a devenit faimoasă în întreaga lume la vârsta de 19 ani, un început de carieră ce i-a oferit recunoaștere prin cucerirea topurilor de muzică, numeroase turnee internaționale, propriul show de televiziune și deținerea unei proprietăți în Las Vegas. 50 de ani mai târziu, Cher vorbește în ELLE USA despre persoanele care au dorit să-i desființeze cariera, pe care le-a întâlnit de-a lungul ascensiunii sale rapide.

Cher a vândut milioane de albume alături de soțul său, Sonny Bono, împreună formând un duo, Sonny & Cher, și lansând clasicul hit „I Got You, Babe”. Într-un interviu pentru numărul din decembrie al revistei ELLE US, a povestit despre ziua în care Sonny i-a atras atenția și despre succesul pe care l-au experimentat împreună.

„Vă jur, a fost precum scena din Maria și Tony„, spune Cher aducându-și aminte de momentul în care l-a întâlnit pe Sonny, referindu-se la secvența faimoasă din „Westside Story”. „Toată lumea a dispărut pur și simplu. Era cea mai neobișnuită persoană pe care o văzusem. Avea păr lung și purta cel mai frumos costum, avea degete lungi și ghete Beetle, care erau de fapt ghete cu toc Cuban„.

Cher și Bono au fost căsătoriți din 1969 până în 1975. Când a fost întrebată despre faimosul lor hit, „I Got You, Babe”, Cher a răspuns „Nu au rezonat cu noi în primă fază. Copiilor le-a plăcut, dar adulții ne urau pur și simplu”.

În ciuda persoanelor care aveau mereu ceva rău de spus la adresa lor, au urcat în topuri și au avut parte de un succes imens peste noapte. Notorietatea a fost evidențiată în timpul unei vizite în Londra după ce piesa a fost lansată. „Sună prostesc, dar totul s-a întâmplat atât de repede. Nici măcar nu știam unde sunt. Într-o zi eram săraci. Două, trei zile mai târziu, eram faimoși„.

Cher demonstrează că, indiferent de oamenii care încercau să îi distrugă încrederea de sine, a găsit motivația de a merge mai departe. „Am avut numeroase eșecuri în viață. Decăderi imense și afirmații precum „Oh, ești terminată”. Un bărbat mi-a zis „Ești terminată” câțiva ani la rând. Și i-am spus doar „Știi ce? Eu voi fi aici chiar și când tu nu vei mai face ce faci acum„. Nu aveam nicio idee dacă era adevărat sau nu. Eram doar obosită să-l aud spunând asta”, a concluzionat Cher.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

