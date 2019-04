Charlize Theron vorbește despre experiența traumatizantă pe care a trăit-o la o audiție

Charlize Theron a reușit să scape dintr-o situație nefericită în care s-a aflat cu unul dintre cei mai importanți producători de la Hollywood.

„Abia împlinisem 19 ani, poate încă aveam 18. Nu fusesem până atunci la o audiție. Am întrebat impresarul dacă a auzit de ceva… Ea a zis, ‘Da. Mergi la casa acestui bărbat. Este sâmbătă la ora 9 p.m'”, a declarat actrița în timpul emisiunii Howard Stern Show'.

Charlize nu a spus cine este faimosul producător, însă ea a menționat că acesta are o putere extraordinară și acum. Aceasta a povestit că el era în pijamale când i-a deschis ușa. „Avea un ego foarte sănătos, se simțea foarte bine în ceea ce îl privește. Se auzea un fel de muzică în casă. S-a așezat foarte aproape de mine. Asta mi s-a părut ciudat. Faptul că era implicată și băutură mă deranja. Mă gândeam, ‘Asta nu este în regulă.'”

Charlize Theron a povestit că ea a încercat să citească paginile care i-au fost date, însă producătorul i-a spus că doar vor vorbi. „La un moment dat, mi-a pus mâna pe genunchi. Pur și simplu te blochezi. Adică nu știi ce să faci, dar am plecat. Nici nu știu cum am ieșit din casă, dar am plecat. S-ar fi putut termina foarte rău. Conduceam Fordul Fiesta, pe care îl închiriam, până la Laurel Canyon și am fost atât de furioasă pe mine că nu am zis nimic. Mă gândeam, nu sunt tipul ăla de fată. De ce nu i-am spus să se ducă undeva? Am fost atât de furioasă.”

La opt ani de la incident, când Charlize Theron devenise cunoscută, ea l-a confruntat pe producător, însă acesta nu-și amintea să o fi întâlnit înainte.

Actrița a susținut în mișcarea #MeToo, ea declarând în 2018 pentru Seattle Times că „este ceva la această mișcare care sigur va rezista și nu ne vom întoarce la ce era. Mi-aș fi dorit să existe acum 20 de ani când mi-am început cariera. Mi-aș dori să fi existat un mod să vorbești de astfel de lucruri fără să fii judecat, doar să fii crezut.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

