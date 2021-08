Charlie Watts, bateristul legendarei trupe The Rolling Stones, a încetat din viață

Bateristul formaţiei rock britanice The Rolling Stones, Charlie Watts, a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 80 de ani, a anunţat agentul său, citat de AFP.

„Cu imensă tristeţe anunţăm decesul dragului nostru Charlie Watts', a spus agentul său într-un comunicat de presă, adăugând că artistul a murit în cursul zilei de marţi „într-un spital londonez, înconjurat de familia sa”, potrivit digi24.ro.

„Charlie a fost un soț, tată și bunic prețuit și, de asemenea, ca membru al The Rolling Stones, unul dintre cei mai mari bateriști din generația sa”, a mai declarat agentul acestuia.

În același comunicat, s-a făcut un apel la respectarea intimităţii familiei: „Vă rugăm să respectați intimitatea familiei sale, a membrilor trupei și a prietenilor apropiați în acest moment dificil”.

Născut la Londra în 1941, Watts a început să cânte la tobe în cluburile londoneze de blues la începutul anilor 1960, înainte de a fi de acord să-și unească forțele cu Brian Jones, Mick Jagger și Keith Richards în grupul lor incipient, Rolling Stones, în ianuarie 1963.

Găsind succesul inițial în Marea Britanie și Statele Unite cu coveruri, The Rolling Stones a obținut faima la nivel mondial cu hit-uri scrise de Jagger-Richards, inclusiv „(I Can’t Get No) Satisfaction”, „Get Off of My Cloud” și „Paint It, Black” . Cel mai cunoscut album al trupei rămâne „Aftermath”. The Rolling Stones au concertat și la București, în iulie 2007, pe Stadionul Național din Complexul Lia Manoliu.

Vestea morții lui Charlie Watts s-a răspândit cu viteză, iar printre cei care au trimis mesaje de condoleanțe se numără Elton John și vedetele Beatles Ringo Starr și Paul McCartney.

Ringo Starr a postat un mesaj pe Twitter. „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Charlie Watts, ne va fi dor de tine, omule! Pace și dragoste pentru familie!”, a scris celebrul baterist pe rețeaua de socializare.

