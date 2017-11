Charlie Sheen este acuzat ca a violat un copil de 13 ani

Dupa scandalul in care este implicat Harvey Weinstein, o multime de la personalitati de la Hollywood au inceput sa vorbeasca despre cei care i-au molestat si agresat fie pe platourile de filme, fie in diverse alte situatii.

De data aceasta, actorul din „Two and a Half Men”, Charlie Sheen este acuzat de catre Dominick Brasica ca l-ar fi abuzat pe Corey Haim in 1986, cand acesta ar fi avut doar 13 ani. Actorul a murit in 2010, la varsta de 38 de ani, insa se pare ca acesta i-ar fi spus lui Brasica cum s-a petrecut totul.

Potrivit declaratiei acestuia pentru National Enquirer, Charlie Sheen, pe atunci in varsta de 19 ani, l-ar fi violat pe Haim. „Haim mi-a spus ca a facut sex cu Sheen cand au filmat Lucas. Mi-a spus ca au fumat iarba si au facut sex. A zis ca au facut sex anal. Haim a spus ca dupa aceea Sheen a devenit distant si l-a respins. Cand Corey ar fi vrut sa fie din nou impreuna, Charlie nu a fost interesat.”

Brascia a adaugat ca cei doi au facut sex si peste cativa ani, insa de data aceasta Haim nu l-a mai vrut si a spus ca Sheen este un fraier.

Se pare ca despre acest incident s-a mai vorbit in trecut, in cartea lui Corey Feldman, „Coreyography: A memoir”. Acesta a scris: „La un moment dat in timpul filmarilor (pentru Lucas), Haim a explicat ca un adult l-a convins ca este perfect normal ca barbatii mai mari si baietii din aceasta industrie sa aiba relatii sexuale, asta era ‘ce faceau toti barbatii’. Asa ca au mers intr-o zona mai retrasa intre doua cabine pentru actori si echipa, in timpul unei pauze de masa si Haim, inocent si ambitios cum era atunci, a permis sa fie sodomizat. „

Desi numele lui Sheen, care a anuntat in 2015 ca are HIV, nu a fost niciodata implicat, a fost aratat destul de clar ca el este actorul despre care vorbea Felman. Totodata, Felman a declarat ca Haim s-a straduit toata viata sa isi revina dupa aceste experiente si sa isi refaca viata.

Corey Felman a scris pe Twitter in octombrie ca exista mai multi pedofili la Hollywood si se va lupta sa publice numele lor, desi sunt in continuare persoane foarte importante in industrie.

Alte surse intaresc aceste acuzatii, insa Brasica a afirmat ca o parte din aceste intalniri au fost de comun acord, insa doar in perioada in care Haim avea deja peste 20 de ani.

Sheen este acuzat si de alte persoane de un comportament nepotrivit. Pana acum 8 persoane care au lucrat cu el s-au plans de acesta, iar o femeie a declarat ca Charlie Sheen a sarutat-o fortat si i-a cerut sa faca sex cand ea avea doar 17 ani. Aceasta a declarat: „Vorbeam cu el de mult si ne-am sarutat. Eram intr-o baie cu el la un moment dat. El a incercat sa ma convinga sa facem sex.”

Potrivit unei declaratii pentru People a purtatorului de cuvant a lui Charlie Sheen, acesta neaga orice acuzatii.

Foto: Instagram