Channing Tatum și Jessie J s-au despărțit după un an de relație

Channing Tatum și Jessie J au decis să se despartă, o sursă apropiată confirmând această informație pentru E! News. Se pare că ei doi au rămas în continuare prieteni buni după o relație de un an.

Channing Tatum a confirmat relația cu Jessie J în noiembrie 2018, el publicând atunci pe Instagram un mesaj emoționant despre artistă, lăudându-i concertul de la Royal Albert Hall din Londra. „Această femeie tocmai ce și-a dăruit inima pe scenă la Royal Albert Hall. Oricine a fost acolo a fost prezent la un lucru extraordinar. Wow.”

În septembrie cei doi păreau foarte îndrăgostiți, dovadă fiind și melodia cântată de Jessie J pentru Channing, în cadrul unui concert în West Hollywood. „Where you go I know I want to follow / Let’s make a promise on today / Take it slow, baby steps so we don’t know when what comes next,” the song lyrics state. „Let’s be still, just stay calm, so we’re not rushing what we are” („Unde mergi tu, eu vreau să te urmez/ Să facem o promisiune pentru ziua de azi/ Să o luăm ușor, să nu știm ce urmează/ Să stăm liniștiți, doar să stăm calmi, să nu grăbim ceea ce suntem.”) au fost versurile care au atras atenția fanilor.

Tot în acea lună, Channing a dovedit că este iubitul perfect după ce a fost surprins făcând mai multe fotografii în timpul concertului lui Jessie de la festivalul Rock in Rio, din Rio de Janeiro, Brazilia.

Relația lor nu părea că este aproape de final, mai ales că la începutul lunii octombrie Jessie a postat un mesaj prin care le spunea fanilor cât de mult îi lipsește Channing, însă o sursă a declarat că cei doi au luat această decizie în urmă cu aproape o lună.

Despărțirea lor vine la doar o lună după ce actorul și Jenna Dewan au finalizat divorțul. Cei doi au împreună o fiică, Everly, iar ei au rămas bunni prieteni. În prezent Jenna formează un cuplu cu actorul Steve Kazee, ea fiind însărcinată.

