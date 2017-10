Celine Dion, discurs emotionant la show-ul ei din Las Vegas

Celine Dion si-a facut aparitia la show-ul ei din Las Vegas, la doar cativa kilometri departare de tragedia care a luat 59 de vieti si a lasat mai mult de 500 de raniti.

Dar, in loc de a incepe spectacolul asa cum era planuit, Celine a iesit inaintea ridicarii cortinei si a adresat publicului un mesaj emotionant in legatura cu aceasta tragedie. Iata discursul emotionant pe care l-a tinut artista:

“Inainte de a incepe spectacolul, trebuie sa vorbesc cu voi pentru un moment. Niciodata nu imi incep show-ul in acest fel, stand in fata cortinei, doar vorbind. Dar in aceasta noapte este diferit. Dupa evenimentul incredibil de tragic care s-a intamplat duminica noapte, toti cei care ne aflam aici ne punem o intrebare similara. Pentru voi este “Mai mergem la spectacolul lui Celine marti seara, la doar doua zile dupa acel cosmar?”. Pentru mine, este “Mai pot tine show-ul? Ar mai trebui sa tin spectacolul, la numai doua zile dupa tragedie?”. Acestea sunt intrebari dificile.

Dar vreau ca voi sa stiti ca ati facut alegerea corecta de a veni aici in noaptea aceasta, iar motivul pentru care am decis sa fac show-ul atat de devreme este mai mult decat a canta. Este pentru a arata dragoste si sprijin celor afectati. Duminica am pierdut prea multe suflete frumoase si inocente, si inca sunt foarte multe persoane care sufera.

Dar noaptea aceasta, vom arata acestor familii ca ii sustinem si ca ii vom ajuta sa treaca prin aceasta pierdere tragica. Vor avea nevoie de multa dragoste. O multime de suport emotional, dar si un ajutor financiar considerabil. Asa ca vreau sa stiti ca toate veniturile din urma acestui spectacol vor fi donate familiilor victimelor.”

Text: Petra Murariu

Foto: Arhiva Revistei ELLE