Celine Dion a publicat o imagine inedită cu ocazia zilei sale de naștere, dar are și o veste proastă pentru fani

Artista Celine Dion a împlinit 52 de ani, iar echipa ei a decis să publice pe contul de Instagram o imagine care nu a mai fost făcută publică până acum, cu ea de când era mică.

„La mulți ani, Celine! Îți dorim sănătate, iubire și fericire! Echipa lui Celine”, a fost mesajul scris de echipa artistei pe Instagram.

Până acum nu au apărut informații cu privire la modul în care a ales să își sărbătorească ziua de naștere, însă în mod cert este alături de cei trei copii pe care îi are cu regretatul ei soț, René Angélil, gemenii Eddy și Nelson, în vârstă de 9 ani și Rene, în vârstă de 19 ani.

În urmă cu două săptămâni, echipa artistei a publicat pe contul de Twitter un mesaj prin care anunța că unele dintre concertele pe care le-ar fi avut în cadrul turneului de promovare al noului ei album, „Courage”, mai exact cele din America de Nord din perioada 24 martie și 17 aprilie au fost anulate în urma pandemiei de coronavirus.

Céline Dion #CourageWorldTour dates postponed in North America. Show dates from March 24 through April 27, 2020 to be rescheduled. – Team Célinehttps://t.co/s2dzxpp9me pic.twitter.com/9h2qFGxYxY

— Celine Dion (@celinedion) March 13, 2020